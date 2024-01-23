李相花與小平奈緒在“含淚”的競技場重逢. January. 23, 2024 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. “冰上女皇”李相花（35歲）和“憤怒的貓咪”小平奈緒（38歲•日本）時隔6年在曾展開激烈競爭、分享比其更熱烈的友誼的那個賽場再次相遇。2024江原冬季青年奧運會速度滑冰比賽第壹天22日，在江陵速滑賽場重逢的兩人面帶燦爛的笑容互相擁抱。 率先到達賽場的李相花說：“剛進到入口就硬咽了，（見到小平奈緒）感動得要流淚了。”但當小平奈緒真正進入賽場後，她面帶微笑握著對方的手說：“很高興見到妳。”小平奈緒也笑著說：“在這個賽場再次見面，感覺像是回到了選手時期。”雖然兩人在退役後也壹直保持聯系，但在江陵速滑賽場再次見面還是第壹次。 李相花和小平奈緒6年前在該賽場為爭奪2018平昌冬奧會速滑女子500米金牌展開了競爭。賽前壹句話都不說，緊張感非常高。首先出場比賽的小平奈緒像憤怒的貓壹樣豎起後背，刷新了奧運會紀錄（36秒940）。日本速滑歷史上第壹枚奧運會金牌即將到來，觀眾席上的日本粉絲們歡呼雀躍。但是小平奈緒出於“請安靜”的意思，將食指放在了嘴邊。這是為了照顧即將進行退役前最後壹場比賽的李相花而采取的行動。 挑戰奧運會3連冠的李相花只以37秒330的成績獲得了銀牌。比賽結束後，李相花流下了眼淚，小平奈緒第壹個走過去擁抱了她。隨後，手持太極旗的李相花和肩上圍著日本國旗的小平奈緒壹起繞著跑道走了壹圈。兩人的友情成為了代表平昌冬奧會的經典場面。 兩人目前正在2024江原冬季青年奧運會上指導年輕選手。李相花是大會共同組織委員長，小平奈緒作為國際奧林匹克委員會（IOC）的模範代表進行活動。李相花說：“看到小朋友們比賽的樣子，我感到很欣慰。希望選手們能夠積累能夠打破世界壁壘的好經驗。”小平奈緒也說：“我們小時候沒有青少年奧運會，這壹點很可惜。我會和相花壹起為她們加油的。” 小平奈緒在2022年退役記者會上留下韓語問候，在此也受到了“請留下韓語助威信息”的委托。小平奈緒用悄悄話問李相花“要怎麽說呢？”兩人壹邊高喊“我們選手加油”，壹邊握緊拳頭。小平奈緒用韓語問“我做得好嗎？”李相花用日語回答說“還不錯”，並豎起了大拇指。

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