通過非法賭博網站獲得550億韓元犯罪收益，用畢加索畫作和超級跑車洗錢. January. 23, 2024 07:36. by 釜山=金華英記者 run@donga.com. 通過運營非法在線賭博網站獲得的數百億韓元收益，以購買著名美術品和超級跑車的方式進行洗錢的犯罪團夥被移交法院審判。 釜山地方檢察廳暴力犯罪調查部（部長檢察官金寶成）22日表示，以涉嫌違反《犯罪收益隱匿限制法》和《房地產實名法》等罪名，拘留起訴了國內洗錢總負責人A某（42歲）等4人，並對5名共犯進行了不拘留起訴。對於逃往菲律賓的賭博網站運營總負責人B某（35歲），則向國際刑事警察組織申請了紅色通緝令。 這夥人涉嫌從2017年2月開始在菲律賓當地設立服務器和辦公室，運營16個非法賭博網站，對獲得的550億韓元犯罪收益進行洗錢。據檢察廳透露，他們采取了每天在100個冒名存折中分批匯出約6億韓元的犯罪收益金後，在國內提取現金進行洗錢的手法。購買法拉利、蘭博尼基等24輛超級跑車進行再銷售，或購買船舶和房地產後再次出售。這夥人還從著名畫廊購買畢加索、安迪•沃霍爾、李禹煥等美術巨匠的作品，用作洗錢手段。 據檢察廳調查結果顯示，他們以家人和職員的名義將上述洗錢資金轉移，過著超奢華的生活。據悉，A某以164億韓元的價格購買首爾江南區新沙洞的土地，新建了大廈，駕駛著價值約40億韓元的跑車“布加迪-凱龍”，以成功的企業家自居。他還購買了價值數億韓元的名牌手表“理查德-米勒”等。 檢方表示，已經追繳並保全了A某等人清洗的550億韓元房地產和635億韓元金融資產。檢方相關人士強調：“犯罪收益金將追查到底並收回。”

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