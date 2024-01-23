執政黨內部因共同滅亡的危機感，“如果再次更換黨代表，議會選舉將玩完”. January. 23, 2024 07:36. by 崔慧玲記者、權九龍記者 herstory@donga.com,9dragon@donga.com. “又不是堆個沙堡再推翻，如果總是推出黨代表（黨首）再把他廢除，無異於在議會選舉中失敗。”（國民力量黨首都圈某國會議員） 總統室22日要求國民力量黨緊急對策委員長韓東勛辭職的消息傳開後，國民力量黨內部不斷有人表示：“在離議會選舉只剩下不到80天的情況下，如果領導層動搖，將對選舉產生負面影響。”前代表金起炫在就任9個月後辭職，韓東勛就任26天後再次被要求辭職，這有可能成為不利於議會選舉版圖的因素。當初計劃當天下午召開緊急會議的慶北地區議員們被推測與主導韓東勛辭職的部分親尹錫悅派別議員有關後，以“誤會太多”為由取消了聚會。 壹名親尹派重量級議員在通話中表示：“應該以韓東勛為中心舉行議會選舉。應該妥善處理此次事件。”他還強調：“現在是自重自愛（謹慎言行）的時候，現在是調整呼吸的時候了。”另壹名重量級議員也在通話中抨擊：“在選舉岌岌可危的情況下，不能展開工作。說句糙話，這會成為‘壹片狼藉’，不知道他們在幹什麽。” 準備首都圈選舉的議員的擔憂也在加大。壹名首都圈地區議員表示：“這樣下去，只有江南三區才能出現當選者。”國民力量黨議員太英浩在當天的通話中表示：“金起炫前代表辭職沒多久，如果因為出現壹兩次失誤就拆除領導體制，就很難舉行議會選舉。” 有分析認為，雖然部分親尹派議員主導了韓東勛的辭職氛圍，但從沒有現任議員的響應這壹點來看，與過去兩次“聯名信”事件不同。去年12月，10多名初選議員向施壓要求金起炫辭職的重量級議員發表了“退出對象是內部槍擊”等粗暴的文章。在去年的3月8日全黨大會上，50多名初選議員要求曾是黨代表候選人的前議員羅卿援辭職，最終令她辭職。相反，在此次事態中，議員們卻自重於公開發言，表現出惜字如金的態度。 但也有人指出，韓東勛提及參加緊急對策委員競選有些牽強。公推管理委員長鄭永煥（音）當天在上班路上表示：“不能像公推已經結束壹樣說話。從好的人才應該被安排到好的地方這壹點來看，雖然很好，但在程序上可能會有‘過界’的壹面。”鄭永煥還說：“雖然多引進人才，多安排人才是好事，但是對於形式部分，如果連公推管理委員會的業務都這樣（侵害）的話，就會出現‘私推’的說法。”

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