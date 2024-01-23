尹錫悅與韓東勛圍繞“金建希風險”發生沖突……政治和權力戰勝不了民心 . January. 23, 2024 07:35. . 國民力量黨緊急對策委員長韓東勛昨天會見記者，就總統室要求辭職和是否介入黨務的問題表示：“因為我拒絕了辭職的要求，所以很難說具體的內容。”前壹天會見總統秘書室室長李寬燮時，就金建希的名牌包爭議解決方法等，他承認收到了“尹錫悅總統要求辭職”的意向。韓東勛表示，“據我所知，我的任期將持續到議會選舉以後”，再次表明了繼續履職的意誌。總統室方面前壹天表示“韓東勛的去留不是應該幹預的事情”，昨天極度謹慎，尹錫悅總統取消了原定的民生討論會。 尹總統在4月10日議會選舉80天前要求執政黨緊急對策委員長辭職，這本身就很難理解。金建希爭議的解決方法顯而易見，但采取這種強硬措施、進行家庭防禦，這是因為韓國政治再不可預測、變化無常，其程度也很嚴重。因此，執政圈壹些人士分析說，總統室只是吐露了遺憾和不滿，但韓東勛卻誇大其詞。反正要想克服金建希風險，矛盾不可避免，因此有觀察人士說，這是不是為了取得正面沖突和戲劇性收拾的效果而策劃的。 雖然此次事態會發展到何種程度要有待觀察，但基於如何平息沖突，執政黨的政治格局將發生巨大變化。如果事態激化，執政黨在議會選舉前只能經歷大分裂的混亂。不過，根據其結果，黨政關系也會發生根本性的變化。尹總統已經接連推翻了違背自己意願的執政黨人士，展示了對黨的掌控力。包括前代表李俊錫、金起炫在內，與執政黨領導人的破裂音已經是第三次。首先，韓東勛似乎在正面抵抗這種壓迫。這是擺脫“尹錫悅分身”形象、確保獨立形象的機會。但是與黨內親尹勢力的矛盾、分裂的漩渦是不可避免的。 最終，收拾殘局的鑰匙掌握在尹總統手中。不能拘泥於家事而誤了國事。金建希首先要親自出面解釋爭議的經過，並低頭道歉。雖然以後也會有很多爭議，但這也是需要承擔的問題。如果不能跨越爭議之河，總統和執政黨就無法擺脫泥潭，在這種低姿態下，民心也會軟化。政治、權力都戰勝不了民心。

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