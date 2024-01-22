梵蒂岡AI倫理專家：“擔心人類將AI用於不純目的的愚蠢”. January. 22, 2024 07:56. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “比起人工智能（AI）的誤用和濫用危險，更擔心人類將其用於不純目的的愚蠢。” 在圍繞AI倫理問題的全世界關註度越來越高的情況下，起到神和人類橋梁作用，探索現實倫理的天主教聖職者就AI倫理戰略向各國政、財界領導人提出建議，因此備受關註。主人公就是在意大利總理室下屬的AI特別工作組（TF）活動的方濟各修道會修士保羅•貝南蒂（50歲•照片）。 18日，他壹同出席了意大利總理焦爾吉婭•梅洛尼和美國微軟（MS）創始人比爾•蓋茨的會談，提出了有關AI的各種建議。去年在梵蒂岡方濟各教皇和微軟會長布拉德•史密斯會面時他也出席了。 據美聯社、英國《泰晤士報》等媒體19日報道，當被問及“如果AI自稱是神，或者AI的誤用、濫用危險對人類產生負面影響，應該如何應對”時，他回答說：“比起AI，人類的愚蠢更讓人擔心。” 他還表示，反對對AI的過度限制。也就是說，保健醫療等AI帶來的革新對人類產生的積極效果也很大。他反復強調：“要在社會脈絡內尋找正確的AI使用水平。” 只是擔心AI會加重全世界的兩極化。具體來說就是，因AI而失去工作的人大部分是從事單純勞動的各國低收入層、發展中國家國民，但AI用數據的大部分都是由發展中國家的低工資勞動者提供的。貝南蒂表示：“我的宗教使命就是把閱讀虛假信息的人、失業的人等AI受害者集中起來”，並強調必須解決這壹問題。 貝南蒂修士在意大利名牌大學羅馬LaSapienza攻讀工程專業，但在獲得學位1年前中途退學後成為聖職者。目前他擔任方濟各教皇的AI倫理顧問。另外，在38名各國專家聚集在壹起，討論AI的危險、挑戰、機會等的聯合國“AI高層咨詢機構”，他也是唯壹的意大利出身委員。

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