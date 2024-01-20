韓國人正在從世界文化中的“客體”逐漸成為“主體”……來自《怒嗆人生》導演的告白. January. 20, 2024 07:52. . “不要隱藏作為韓國人的認同感，如實表現出來吧。” 15日（當地時間），描繪韓裔移民生活中折射出的現代人的孤獨和憤怒，引起全世界共鳴的奈飛電視劇《怒嗆人生（BEEF）》在被稱為“廣播電視圈的奧斯卡”的黃金時段艾美獎頒獎典禮上，獲得了最佳作品獎、最佳導演獎、最佳男女主角獎等8冠王。 在艾美獎頒獎典禮舞臺上，每當《怒嗆人生》作為獲獎作品被提及時，都會再三回味這句話。這是去年8月在首爾江南區國際會展中心（Coex）舉行的國際廣播影像市場上作為演講者出席的《怒嗆人生》的導演李成真（音譯）的告白。 “好萊塢真的改變了很多。 我出道時曾考慮過‘怎樣才能寫出美國人喜歡的文章’，但現在不是這樣了。不僅是K-POP、電視劇、電影，對韓國人的集體經驗本身也很感興趣。不要隱瞞作為韓國人的認同感，如實表現出來吧。” 2008年出道的他當時苦惱著“怎樣才能寫出美國人喜歡的文章”的告白中，包含著即使不壹壹說明，只要是韓國人，也能壹下子理解的很多意義和說明。因為可以推測出16年前韓裔移民在美國的地位和猶如“玻璃天花板”的世界舞臺上的韓國文化資訊的位置。作為不是主體的“客體”，只能進行符合主體標準的創作活動的他的告白和艾美獎8冠王的榮譽相吻合，作為擁有同壹“根基”的韓國人，感動倍增。 在李作家出道的2000年代，“艾美獎”等美國大眾文化界的主要獎項對國內媒體來說還不是什麽大新聞。因為幾乎沒有與“韓國”相關的作品。2005年國內媒體曾對艾美獎進行過“閃亮”的關註，那就是韓國女演員金侖珍出演的美國ABC電視臺電視劇《迷失LOST》獲得了當年艾美獎最優秀電視劇獎等雙冠王。但是，由於韓國作品並沒有獲得獲獎的榮譽，所以並沒有以大篇幅進行報道。 從最近幾年開始，隨著電影《寄生蟲》、電視劇《魷魚遊戲》等橫掃奧斯卡、金球獎等主要獎項，情況發生了變化。每當舉行世界性頒獎典禮時，韓國相關作品和演員們都會入圍主要獎項的提名名單，國內媒體文化部記者們不僅會調查資料，還會計劃如何寫報道，並構想版面。“艾美獎”、“金球獎”等不再是其他國家的故事，而是“我們”的故事。通過K-Contents的世界地位，可以切身感受到韓國人正在從世界文化中的“客體”逐漸成為“主體”。 電視劇《怒嗆人生》第10集的小標題是《光的形象（Figures of Light）》。這句話取自瑞士精神科醫生、著名心理學家卡爾•古斯塔夫•榮格的經典語錄，“人並不是透過想象光的形象而開悟的，而是透過讓黑暗變得有意識”。筆者認為，韓國文化資訊大放異彩的過程也源自於為了克服此前不被認可為世界主流的黑暗時間而不斷努力的眾多創作團隊。以在此過程中積累的堅實感為基礎，希望以後的活躍不是“曇花壹現”，而是“長期上演”。

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