“高空球不得碰觸”，金玟哉在全世界中後衛中高空球處理能力排名第二. January. 19, 2024 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國男子足球國家代表隊的後防中堅金玟哉（28歲•拜仁慕尼黑）在全世界中後衛中，高空球處理能力被評為第2位。 國際足聯（FIFA）下屬的國際體育研究機構（CIES）足球天文臺18日公布了高空球處理能力突出的100名中後衛名單，並將金玟哉選為第2位。以本賽季在職業舞臺上出場900分鐘以上的中後衛為對象，在所屬球隊的比賽中，將高空球爭搶及成功次數、成功率、比賽水平等指數化後進行了排名。金玟哉得到92.2分，排在獲得93.0分的荷蘭維吉爾•範迪克（33歲•利物浦）之後，高居第2位。100名中後衛中只有他們兩人得分超過了90分。 金玟哉（190厘米）和範迪克（195厘米）都擁有190厘米左右的身高和結實的體格。去年在意甲聯賽上帶領那不勒斯隊時隔33年再次奪冠的金玟哉於7月轉會到拜仁慕尼黑隊，作為主力後衛表現非常活躍。金玟哉2日被選為大韓足球協會（KFA）的“2023年度最佳球員”，目前正在進行的卡塔爾亞洲杯上，他也擔任著韓國國家隊防守陣線的核心角色。 範迪克在2018~2019賽季作為後衛首次獲得了歐洲足球聯盟（UEFA）年度最佳球員獎。當時他力壓世界級球星裏奧內爾•梅西（巴塞羅那•現邁阿密國際）和克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（尤文圖斯•現利雅得勝利）獲獎，受到了人們的關註。2019年，在頒發給世界最佳球員的金球獎上，他僅次於梅西，位居第二。 李剛仁的巴黎聖日耳曼隊（PSG）隊友達尼洛•佩雷拉（33歲•葡萄牙）以89.4分位居第三。在職業足球K聯賽的球員中，仁川隊的哈裏森•德爾布裏奇（32歲•澳大利亞）排名第45位（82.3分），是唯壹壹位入圍名單的K聯賽效力球員。

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