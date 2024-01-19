三星的“新武器”，用戒指提供24小時健康追蹤服務. January. 19, 2024 07:48. by 聖何塞=朴賢益記者、郭道榮記者 beepark@donga.com. 三星電子突然公開了戒指形態的全新可穿戴設備“Galaxy Ring”。 17日（當地時間），在美國聖何塞SAP中心舉行的“Galaxy Unpack 2024”活動即將結束時，舞臺屏幕上出現了銀色的Galaxy Ring。站在舞臺上的三星Research America健康解決方案實驗室負責人馬修•威金斯介紹Galaxy Ring時表示“正在開發最強有力、最容易接近的健康產品”，觀眾席上歡呼雀躍。 這是三星電子首次公開Galaxy Ring。這是繼手表形態的可穿戴設備“Galaxy Watch”之後，全新形態的可穿戴設備。三星電子移動經驗（MX）事業部長（社長）盧泰文（音譯）在Unpack活動結束後在希爾頓西嘉酒店舉行的記者招待會上表示：“計劃年內推出Galaxy Ring。” 盧社長表示：“有些消費者對經常使用Galaxy Watch感到不便。在真正意義上的24小時、壹周、365天裏，向三星健康發送和分析必需的健康信息，僅靠Galaxy Watch是不夠的”，“我認為指環這壹形狀對於完成數碼健康、三星健康是必不可少的。”他還補充說：“（與Galaxy Watch相比）充電次數減少，而且可以長時間使用。” 信息技術（IT）業界認為，蘋果也在準備推出“Apple Ring”（暫稱）。據悉，去年蘋果公司在美國專利廳註冊了被推測為Apple Ring功能的皮膚間接觸感知系統的相關專利。

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