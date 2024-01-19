龍山壹個月內推出20項減稅和現金援助的“善心”接力. January. 19, 2024 07:47. . 韓國政府最近壹個月內出臺了20多項減稅、現金援助、放寬規制的對策。通過借用各部門業務報告的“民生討論會”或高層黨政協議等，每三天就出臺壹次重大驚喜對策。僅具體推算的規模就超過10萬億韓元，卻找不到合適的稅收確保對策。有人擔心，稍有不慎就會成為針對議會選舉的“善心性”語言盛宴。 尹錫悅總統前天在首爾汝矣島韓國交易所舉行的第四次民生討論會上表示，將把個人綜合資產管理賬戶的加入限度和非課稅優惠增加到2倍以上。另外，他在正式宣布廢除金融投資所得稅的同時，還表示將維持證券交易稅下調措施。證券交易稅壹直以引入金融投資稅為前提下調，現在則表示不會恢復稅率、將繼續下調。因這些措施而減少的稅金每年超過3.7萬億韓元。 此前，政府發表了對半導體等國家戰略技術的稅額減免、設施投資臨時投資稅額延長減免、對91種費用進行原點重新討論等。再加上作為民生對策出臺的電費及健康保險費減免、市中銀行的利息返還等，減稅和現金性支援等所需的財源共超過10萬億韓元。如果考慮到尚未推算出準確規模的項目，可能會進壹步增加。 問題是稅收確保方法不妥當。去年出現了高達59萬億韓元的“稅收缺口”，今年也因經濟蕭條很難確保稅收。在這種情況下，如果持續無差別的減稅或現金援助，國家債務只能進壹步增加。在沒有與各部處進行充分協商的情況下，總統室即興出臺政策也是個問題。總統室只是表示，“如果減稅，消費和投資就會增加，最終稅收也會增加”，並沒有提出解決稅收虧損的具體方法。 最近政府連日出臺的善心政策與政府壹直強調的健全財政基調背道而馳。去年6月，尹錫悅總統對在野黨的追加更正預算要求等表示“財政上癮”，並強調“這是典型的掠奪未來壹代，應該堅決反對”。他說：“如果是真正熱愛國家和國民的政治權力，即使選舉失敗，也要為國家進行財政減肥。”總統的批評是不是成了回旋鏢，回到了總統室？

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