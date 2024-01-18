16歲天才少女僅耗時54分鐘“爆冷”戰勝世界排名第六的賈貝爾. January. 18, 2024 07:37. by 任寶美 bom@donga.com. 奧斯•賈貝爾（30歲•突尼斯•第6位）培養的非洲-阿拉伯裔女性首次獲得大滿貫賽冠軍的夢想在54分鐘後就宣告破滅。對手是16歲8個月零28天的“少女”米拉•安德列娃（俄羅斯•第47位）。 17日，賈貝爾在澳大利亞公開賽第二輪比賽中以0比2（0比6、2比6）完敗給安德列娃。賈貝爾在四大滿貫賽事中，溫布爾登網球公開賽（2022年、2023年）和美國公開賽（2022年）在決賽中失利，去年法國公開賽也進入了8強。但是在澳大利亞公開賽上，自2020年進入8強後進入第3輪（2021年）是她的最好成績。 相反，安德列娃從澳大利亞公開賽首秀開始就確保進入了第3輪。僅在1年前還在澳大利亞公開賽青少年女子單打決賽中失利後流淚的安德列娃此後先後經歷了法國公開賽（第3輪）、溫布爾登網球公開賽（第4輪）、美國公開賽（第2輪）等，提高了實力。憑借著當天的勝利，安德列娃成為澳大利亞公開賽歷史上戰勝排名前十選手第二年輕的球員。歷屆最年輕記錄由在2020年澳大利亞公開賽上以15年10個月零21天的年齡戰勝當時的衛冕冠軍大阪直美（27歲•日本）的科科•高芙（20歲•美國•第4位）保持。 安德列娃去年與世界排名前10位的選手相遇，戰績為4戰4負。在當天勝利後接受球場賽後采訪時，安德列娃對感嘆“現在才16歲”的主持人說：“但是我去年才15歲！大家也可以在球場上確認這種差異。”安德列娃將於19日與戴恩•佩裏（22歲•法國•第72位）爭奪壹張16強入場券。

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