特朗普發表演講後，美國部分媒體立即中斷轉播或轉換畫面. January. 18, 2024 07:37. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 美國前總統唐納德•特朗普15日在選舉共和黨總統候選人的首次競選愛荷華州黨員大會上獲得第壹名，但CNN、MSNBC等部分媒體沒有轉播他的勝利演講或大幅降低特朗普的聲音，引發了爭議。兩家媒體認為“這是因為特朗普前總統持續對移民者問題胡言亂語，並虛假主張2020年大選結果是欺詐”，但部分人批評稱“喪失了媒體的公正性”。 MSNBC在當天確定選票排名第壹的特朗普前總統表示“我們正在經歷數百萬、數千萬人湧向美國的‘入侵’”，試圖開始反移民發言時，中斷了轉播，轉換成主持人瑞秋•麥道登場的畫面。 主持人麥道開口表示“決定不直播特朗普前總統的發言是有原因的”，並表示“媒體報道虛假消息會產生壹定的費用。因此，決定不轉播他的演講。”她表示“這個決定不是出於惡意做出的，也不是我們喜歡的決定”，但這是經過深思熟慮後做出的決定。 CNN也在特朗普前總統做出同樣發言時，讓傑克•塔珀主播介入了節目。雖然沒有改變畫面，但大幅降低了特朗普前總統的聲音，事實上聽不到他的發言。塔珀主播批判地評論說：“可以聽到特朗普前總統反復發表反移民言論。” 進步傾向較強的兩家媒體在特朗普前總統執政時期也事事都發生沖突。特朗普特前總統把CNN視為眼中釘，禁止該公司所屬白宮記者提問或阻止其出入，從而引發了爭議。 但是保守傾向的《福克斯新聞》也曾中斷過特朗普前總統的演講。去年12月，特朗普前總統在愛荷華州發表演講，主張不正當選舉後，福克斯新聞中斷了轉播。當時福克斯新聞主播表示：“他的發言參雜很多謊言。2020年大選並非造假或失竊。”

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