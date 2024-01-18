KOSPI因外國投資者拋售暴跌2%，今年以來市價總值蒸發148萬億韓元. January. 18, 2024 07:37. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 進入新年以後，陷入嚴重停滯的韓國綜合股價指數（KOSPI）在17日又暴跌了近2.5%。由於外國投資者的強烈拋售，韓元兌美元的匯率暴漲12韓元以上（韓元價值暴跌），在約兩個半月的時間裏達到了最高水平。 當天，韓國綜合股價指數比前壹天下跌2.47%（61.69點），以2435.90點收盤。KOSPI指數跌破2440點是自去年11月14日（2433.25）以後時隔兩個多月的事情。跌幅創下了自去年10月26日（-2.71%）以來的最高紀錄。KOSDAQ指數（科創板）也以下跌2.55%的833.05點收盤。 恰好，尹錫悅總統為了解決“韓國股市低評價”問題來到首爾永登浦區韓國交易所，但當天交易所1樓電子屏幕上大部分都是指示股價下跌的藍色箭頭。尹總統在2日作為現任總統首次參加了股市開盤儀式，但是之後國內股市表現出了與政府的期待完全不同的動向。進入年初以來，韓國綜合股價指數在12個交易日中除了2日和15日以外，連日呈下降趨勢，暴跌8.3%。同期，僅市價總值就蒸發了148萬億韓元以上。 據分析，特別是去年11~12月凈收購國內股票的外國人轉為大規模“拋售”，帶動了股市下跌和匯率上升。外國人在KOSPI市場拋售了9055億韓元的股票。外國投資者在KOSPI市場連續4個交易日保持拋售勢頭。 有評價稱，韓國股市從年初開始就迎來了“三重利空因素”。據分析，由於對美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）提前下調利率的期待感減弱、國內市價總值排名靠前股票業績不振、北韓挑釁和中東戰爭等地政學風險等，外國投資者的避險心理得到加強，因此，這些人正在退出國內股市。 隨著外國投資者大舉拋售股票兌換成美元，韓元兌美元的匯率也大幅上漲。當天，首爾外匯市場的韓元兌美元匯率比前壹個交易日上漲12.4韓元，以1344.2韓元收盤。匯率在兩天內上漲了20韓元以上，與去年年末相比，僅今年就暴漲了56.2韓元。部分人認為，由於2022年11月美聯儲長期緊縮，韓元兌美元匯率超過1400韓元的“美元王（強勢的美元）”現象是否會重演，引起了人們的擔憂。

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