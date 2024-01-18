“特朗普第二季”風滿樓，世界已經開始動蕩. January. 18, 2024 07:36. . 美國前總統特朗普15日在共和黨首次大選競選艾奧瓦州黨員大會上以51%的得票率遙遙領先。與排名第二的佛羅裏達州州長羅恩·德桑蒂斯拉開近30個百分點，輕松獲勝。在此前的輿論調查中，構築獨霸體制的“特朗普大勢論”首次在競選中取得壓倒性勝利，確認了其堅不可摧的實體。特朗普說：“現在是美國全體團結的時候了。共和黨和民主黨也應該和好。”特朗普再次強調“和解”，表現出了對11月大選獲勝的自信。 這還只是共和黨競選的開始，距離大選正式選舉還有10個月，因此斷定“特朗普第二季”還為時過早。盡管如此，如果特朗普在下周不是黨員而是普通選民參加的新罕布什爾州預選中獲勝，很有可能提前被確定為共和黨候選人。特朗普已經在各種輿論調查中領先於拜登總統。也有分析認為，他的支持勢力也超越了白人、低學歷、低收入層，正在大幅擴大外延。現在，“特朗普第二季”似乎已經超越了可能性層面，正在成為常數。 世界各國為應對打著“美國第壹”旗號的孤立主義美國的再次登場，正在調整對外政策方向和速度等，采取微妙的行動。俄羅斯已經從烏克蘭戰爭中進入長期持久戰狀態，將戰爭推遲到特朗普回歸後結束。朝鮮公然威脅戰爭，提高對韓挑釁水平，也與對朝美直接交易的期待感不無關系。美國的同盟中，有部分國家公然反對向烏克蘭提供軍事援助，相當壹部分國家也把本國防衛放在首位，為“世界警察”美國撤軍後做準備。 韓國也要應對“特朗普第二季”帶來的不確定性。以利益和交易為基礎的特朗普對外政策，過去曾將韓半島局勢從極端對決推向戲劇性對話，後又再次推向緊張。更何況他預告了“更狠更辣的第二季”。可以以朝鮮凍結核設施為代價進行放寬制裁的交易，也可以以撤走駐韓美軍為由要求增加防衛費分攤額。韓國在通過擴充自身防衛能力努力自強的同時，應盡快將韓美壹體型核保護傘制度化。同時，也要大幅擴大外交範圍，為應對日益激烈的中美霸權戰爭打下緩沖基礎。

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