首爾市將從23日開始銷售“無限制大眾交通定期券”. January. 17, 2024 07:40. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 首爾市16日表示，將從23日開始銷售每月花6萬韓元左右就可以無限制乘坐首爾內地鐵和市內、鄉村巴士的綜合定期券“氣候同行卡”。以網上移動卡或實物卡的形式購買，從27日第壹班車開始可以使用。但是，目前還不能在首爾以外的地區使用。 現有的交通定期券存在使用次數限制等制約，但氣候同行卡可以無限制地使用。價格方面，為了讓公共自行車“叮鈴鈴”能夠根據使用與否進行選擇，將推出6.2萬韓元和6.5萬韓元券等共2種。 氣候同行卡從23日開始可以用手機卡或實物卡發放。移動卡以安卓手機用戶為對象，在“移動T-Money”應用程序（APP）中選擇氣候同行卡充值後即可使用。沒有移動交通卡功能的iPhone用戶則必須使用實物卡。 實物卡在首爾交通公社運營的地鐵1號線首爾站~清涼裏站區間車站、首爾地區2~8號線車站顧客安全室以3000韓元現金購買後，在車站內設置的充值終端機上充值即可使用。9號線可以在車站內的便利店購買，新林線和牛耳新設線等可以在車站周邊的便利店購買。具體的銷售及充電站位置可以從20日開始在首爾市網站上確認。 包括充值當天在內，手機、實物卡都可以在5天內指定使用開始日期，並使用30天。首爾市為了方便市民使用氣候同行卡，將制作包含使用方法的視頻和手冊，並從20日開始在首爾市網站和T-money網站等公開。 首爾市城市交通室室長尹鐘章（音）表示：“開發出了全國範圍內從未實施過的新服務，因此將持續改善和完善。”

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