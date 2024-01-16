韓國警方在CES上展示便攜式DNA感知器. January. 16, 2024 07:39. by 宋有根記者 big@donga.com. 韓國警方成功開發在犯罪現場可以立即確認嫌疑人基因（DNA）的技術，並在世界最大的信息技術和家電展示會消費電子展（CES）上亮相。 警察大學治安政策研究所15日表示，當地時間9日至12日參加了在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展的“韓國傳感器館”，展示了“便攜式DNA熒光感應器”（照片）。該設備是利用光源傳感器，把能有效檢測和確認犯罪現場遺傳物質的最尖端技術應用於治安產業領域的成果。利用這壹技術，可以在現場立即確認犯罪受害者的指甲下采集的嫌疑人的皮膚細胞等人的基因。治安政策研究所法科學融合研究中心主任林熙正（音）表示：“如果采用相關裝置，不僅可以節約國家預算的使用，更重要的是，將為迅速、準確地檢舉讓國民感到不安的罪犯做出巨大貢獻。” 便攜式DNA熒光感應器的研究開發是由產業通商資源部推進的市場主導型K傳感器技術開發事業的壹部分。治安政策研究所從2022年起的3年間得到經費支援，與SOL股份公司、韓國電子技術研究院等壹起進行“為檢測犯罪現場遺傳物質，開發實時高敏感DNA感知傳感器技術”的相關研究。消費電子展是每年1月在拉斯維加斯舉行的世界最大規模的信息技術產業產品展示會，是展示無人駕駛或人工智能機器人學等尖端產業未來的場所。 此外，治安政策研究所2015年新設科學技術研究部、2018年新設智能治安智能中心、國際警察知識中心等，擴大了組織。2022年11月還被認可為“KOLAS國際公認試驗機構（化學試驗領域氣體證據分析）”。

한국어