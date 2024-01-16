金姓女…金召史…獨立運動中的那些無名女性. January. 16, 2024 07:39. by 史智媛記者、李素研記者 4g1@donga.com. 老婦人跺著腳痛罵男人缺乏骨氣。她們說：“即使壹起去光州挨打餓死，也要為我們工作，跟在鐵窗呻吟的同誌壹起幹吧。” 這是刊登在1925年10月23日刊《東亞日報》第5版的全南務安郡都草島（現新安郡都草島）租佃（租田）爭議事件報道中的壹部分。日本人和朝鮮人的地主們荒唐地提高租佃費，引起島民們的抗議，日本帝國主義逮捕20多名主導者，展開了強制鎮壓。對此，200多名都草島居民乘坐渡船聚集到木浦警察署，舉行了要求釋放島民的示威。 在當時拍攝的示威隊照片中，坐在最前排的都是身穿韓服裙子的中年女性。她們聽到光州刑務所也關押著居民的消息後，強烈反對說“去光州繼續示威吧”。示威隊解散過程中出現了多名受傷者，其中接受醫院治療的重傷者名單中包括“金姓女（姓金的女性）”和“金召史（姓金的寡婦）”等3名沒有名字的50、60多歲的女性。1920年代，封建因素非常強烈，以至於展開了白丁解放運動，女性不亞於男性積極參與社會運動。以去年10月為基準，國家報勛部的3060名國內抗日運動授勛者中，農民女性只有2名，但實際人數可能遠超這壹數字。獨立紀念館和韓國歷史研究會、歷史工廠共同發行的《韓國女性獨立運動家》系列（前5卷•照片）最近全部出版。獨立紀念館以2019年“三壹運動帶頭女性”為開端，每年出版壹本以抗日武裝鬥爭、國內社會運動、國外韓人社會、女性團體為主題的單行本。由13名共同作者執筆的5本書中，共有100多名女性獨立運動家登場。女性的抗日運動不僅限於陸地。1931年12月~1932年1月，濟州島內6個漁村的約1.7萬名海女也展開了共同抗日鬥爭。這是因為根據日本帝國主義的漁業令成立的海女合作社強制下調了甘苔和鮑魚的價格。她們面對日警揮舞著鋤頭和門閂，包圍著前來逮捕主導者的船只展開了示威。其中100多人被日本帝國主義抓獲並入獄。當時濟州海女們的集體行動是最大規模的抗日女性運動。但是只有主導抗爭的夫春花、金玉連、夫德良三位海女獲得了獨立有功者勛章。企劃整個系列片的大林大學教養學系教授李智媛（韓國現代史）表示：“作為獨立運動組織的壹員參與或通過日本帝國主義的審判記錄確認的女性獨立運動家資料比男性少”，“她們在支援參加獨立運動的丈夫或兒子時，被看作是‘私人領域’。”在此次系列中，曾被認為是大韓民國臨時政府要員女兒的女性光復軍的積極活動也重新得到了關註。例如，在教科書中只簡單地提到了池復榮是韓國光復軍總司令官池青天的女兒，但實際上她作為女兵參與了抗日武裝鬥爭。16歲為了尋找父親來到滿洲的吳姬英和池復榮壹起在敵營附近執行了幫助被日軍強征的朝鮮人逃脫的任務。釜山大學歷史教育系教授韓承勛（音）表示：“政府授予勛章的女性光復軍有30多名，但根據證詞等推測，有100多名女性參加了光復軍。”

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