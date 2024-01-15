LG電子啟動美國電動汽車充電器工廠……“每年可生產1萬輛”. January. 15, 2024 07:49. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG電子啟動美國電動汽車充電器工廠，正式進軍北美市場。電動汽車充電器事業是正在增加企業間交易（B2B）比重的LG電子全新致力的領域之壹。 LG電子14日表示，在美國得克薩斯州沃斯堡市構建的電動汽車充電器工廠已經開始運轉。總面積達5500平方米，每年可生產1萬臺以上的充電器。首先開始生產11kW慢速充電器，計劃在今年內生產快速充電器（175kW）和超快速充電器（350kW）。 美國政府計劃在2022年初將電動汽車充電器從10.2萬個增加到2030年的50萬個。通過《通貨膨脹削減法》，使用美國產鋼鐵、55%以上零部件是美國產、最終在美國組裝的電動汽車充電器，將獲得提供補貼。LG電子、SK Signet等企業在美國建立了電動汽車充電器生產工廠，並開始生產。 LG電子從長遠計劃，將在電動汽車充電器上添加廣告等解決方案，使其成長將銷售額提高到以萬億韓元為單位的事業。去年LG電子的暫定銷售額為83.2804萬億韓元。LG電子正在積極培育汽車零部件（電裝）、冷暖氣空調系統、固定（內置）家電、標牌（電光板）等B2B事業。據悉，B2B的銷售額已從2021年的14%增加到去年的30%左右。 LG電子為了把連接家庭家電使用的智能家庭平臺“ThinQ”也擴展到B2B領域，計劃向外部公開應用程序接口（API）。個人或企業可以利用API自行制作必要的服務或系統。

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