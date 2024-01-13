比特幣ETF美國股市上市首日交易額達6萬億韓元，遠超黃金ETF. January. 13, 2024 08:08. by 申亞衡記者、紐約=金賢洙 常駐記者 abro@donga.com. 據悉，比特幣現貨交易所交易基金（ETF）在歷史上首次交易的11日（當地時間）壹天內，在美國股市的交易規模達到了46億美元（約6.06萬億韓元）。 據路透社報道，隨著美國證券交易委員會（SEC）批準比特幣現貨ETF上市，當天11個商品同時開始了交易。在11個商品中，Grayscale ETF的交易量最多，達23.2618億美元。這遠遠超過了在美國股市上市的世界最大規模的黃金現貨ETF“SPDR Gold iShares”當天的推測交易額（12.3億美元)。 隨著ETF交易的開始，當天比特幣的價格盤中創下了2021年12月以後2年來的最高水平4.9萬美元，但以美國東部時間下午5時30分為基準，退到了4.6萬美元左右。由於期待虛擬資產編入制度圈，市價總額僅次於比特幣的以太坊價格在盤中暴漲了10%以上。被稱為“木頭姐”的Ark Investment首席執行官（CEO）凱西•伍德當天在美國CNBC電視臺表示：“（比特幣）在樂觀的劇本中，到2030年為止可以達到150萬美元（約20億韓元）。” 相反，在韓國國內，金融委員會以比特幣現貨ETF是投資中介商品許可範圍以外的商品為由，不允許交易，連現有的虛擬資產ETF交易也被阻止。繼未來資產證券等部分證券公司中斷在加拿大、德國等地上市的比特幣現貨ETF的新收購（買進）後，又出現了中斷期貨ETF交易的證券公司。KB證券當天表示：“在金融當局出臺明確的指導方針之前，將中斷比特幣期貨ETF的新收購。”

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