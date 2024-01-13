[獨家]韓美：“朝鮮去年從俄羅斯進口數百萬美元奢侈品，可能是提供武器的回報”. January. 13, 2024 08:08. by 申振宇記者、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 據悉，韓國政府當局認為，朝鮮去年從俄羅斯進口的奢侈品金額高達數百萬美元。朝鮮不僅向俄羅斯提供炮彈，還提供彈道導彈，並且很有可能作為其代價的壹部分，偷偷地進口了奢侈品。朝鮮進口海外奢侈品，是違反聯合國安理會對朝制裁決議的行為。 據多名韓國政府消息靈通人士12日透露，朝鮮的奢侈品進口量在去年劇增。消息人士稱，奢侈品主要通過中國和俄羅斯進口，特別是從俄羅斯進口的情況比往年大幅增加。消息人士表示：“朝鮮的奢侈品進口增加，始於從2022年下半年開始解除對新冠疫情的封鎖。事實上，在解除封鎖的去年下半年，韓美當局更頻繁地捕捉到了其進口情況。”消息人士還說：“雖然絕對的進口量來自中國，但正在關註俄羅斯奢侈品的增加趨勢。” 另壹名消息人士表示：“不僅是伏特加等高價酒類，還運入了手表、化妝品等。預計合計金額將達到數百萬美元。”韓美去年12月還捕捉到了朝鮮國務委員長金正恩最近將自己的專用車輛更換為至少達3億韓元的新型奔馳邁巴赫的情況。被分類為奢侈品的奔馳汽車也是聯合國安理會指定的對朝出口禁止對象。 據悉，去年朝鮮從俄羅斯進口面粉等食品的數量也有所增加。截至去年7月，朝鮮共發生240多起餓死事件，糧食危機非常嚴重。對此，去年9月俄羅斯總統普京與金委員長會面，就農業發展進行了討論，並表示，“（俄羅斯）有東西要提供給朝鮮”。分析認為，這意味著世界小麥出口國排名第壹的俄羅斯將積極提供糧食援助。 據悉，特別是朝鮮進口奢侈品等可能是提供武器的回報，因此韓美當局正在密切關註。烏克蘭總統澤連斯基當地時間11日表示：“俄羅斯從朝鮮得到了100多萬發彈藥。”美國白宮最近表示，朝鮮向俄羅斯提供了彈道導彈發射架和數十枚導彈。 據悉，去年，往返於朝鮮豆滿江站和俄羅斯沿海州哈桑站等邊境地區的列車運行量也有所增加。消息人士說，去年下半年還捕捉到了每周有幾次列車來往的情況。雖然這可能是為了武器交易等，但也有可能是為了走私煤炭、石油等能源或奢侈品。

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