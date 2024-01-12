《獨家》國情院聘用高層“脫北者”，是文在寅政府時期的4倍. January. 12, 2024 07:43. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓國國家安保戰略研究院在尹錫悅政府上臺後聘用的高層“脫北者”是文在寅政府時期的4倍還要多。戰略研究院是國家情報院下屬國策研究機構。據悉，統壹部也通過本部咨詢機構、所屬機關等，在尹錫悅政府執政以來至少啟用了18名“脫北者”。據悉，去年來到韓國的高層“脫北者”只有10名左右。在新冠疫情擴散時期，每年只有兩三人，但去年大幅增加。韓國政府認為，在朝鮮精英階層出走者增加的背景下，對高層“脫北者”的待遇在尹錫悅政府上臺後大幅改善。 戰略研究院從尹錫悅政府上臺的2022年5月至今，新聘用了20多名高層和專業“脫北者”作為常勤、非常勤研究員等。戰略研究院相關人士表示：“文在寅政府當時，戰略研究院內有5名高層脫北者，目前招聘人數是原來的4倍以上。”據悉，這些人中還包括前任專門外交官或在朝鮮對韓部門工作的高層官員等。其宗旨是掌握朝鮮的實際情況，加強形勢分析等。經確認，特別是隨著尹錫悅政府積極出面改善朝鮮人權，戰略研究院今年在統壹未來研究室下面新設了朝鮮人權中心。 韓國政府消息靈通人士表示：“在前任文在寅政府，確實沒有利用曾擔任高層和專門職務的脫北者們的經歷，而是回避了。”他還說：“據我所知，部分高層脫北者因在韓國無法就業而生活困難。”1997年與前勞動黨書記黃長燁壹起投奔韓國的前勞動黨資料室副室長金德弘在文在寅政府時期曾被解聘，不再擔任戰略研究院的顧問。 在這種情況下，今年統壹部政策咨詢委員會97名委員中有6人是“脫北者”出身。文在寅政府末期“脫北者”出身的咨詢委員只有2人。另外，去年成立的統壹部長咨詢機構——統壹未來企劃委員會和朝鮮人權增進委員會分別有6名和3名“脫北者”參加。統壹部所屬機關——國立統壹教育院也從文在寅政府時期的聘用1名“脫北者”新增2名，共有3名“脫北者”出身的教授在工作。去年8月，第壹位朝鮮外交官出身的“脫北者”、前戰略研究院副院長高永煥被任命為統壹部長特別助理。 韓國政府高層消息靈通人士表示：“現政府改善高層脫北者待遇的消息也傳遍了朝鮮精英階層。特別是駐海外公館的外交官、貿易代表部職員們也直接或間接地與進入韓國的高層脫北者等取得聯系，了解到了變化的情況。” 有觀察人士認為，從去年下半年起，朝鮮逐漸打開因新冠疫情影響而封鎖的國境，因此精英層的“脫北”決心今年將會增加。另壹名韓國政府消息靈通人士表示：“不會再有人相信朝鮮保衛部散播的、脫北到韓國的人遭受痛苦的傳聞了。如果邊境全面開放，來往的人增多，相關消息也有可能傳到朝鮮內部。”

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