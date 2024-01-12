“希望斯威夫特能像美國選舉時壹樣鼓勵年輕人參與歐盟議會選舉投票”. January. 12, 2024 07:43. by 趙은아 achim@donga.com. 今年6月即將舉行議會選舉的歐盟（EU）突然公然向美國流行歌星泰勒•斯威夫特（35歲•照片）拋出了“橄欖枝”。最近，斯威夫特力壓“搖滾皇帝”埃爾維斯•普雷斯利，成為在公告牌專輯排行榜上占據榜首位置時間最長的獨唱歌手。 歐盟副執行委員長瑪格麗特•希納斯10日（當地時間）在比利時布魯塞爾舉行的記者會上表示：“斯威夫特將於5月來到歐洲。因此，我真的希望斯威夫特能為歐洲的年輕人做同樣的事情（在美國鼓勵選民投票）。”斯威夫特在2018年11月美國中期選舉前夕表示“將票投給民主黨候選人”後，針對青年層投票登記劇增的情況，委托她在歐洲也鼓勵年輕人投票。 希納斯副執行委員長表示，斯威夫特的歐洲巡回演出將於5月9日開始，當天正好是歐盟紀念歐洲的和平與團結的“歐洲日”，賦予了意義。她還說：“沒有人能像年輕人壹樣更好地動員年輕選民。” 實際上，斯威夫特去年9月通過社交媒體要求美國年輕人登記選民後，僅壹天就有3.5萬人登記，成為了熱門話題。接著，希納斯副執行委員長公開要求說：“我真的希望斯威夫特的媒體宣傳組某個人看到此次記者招待會後，能夠將我們的這種訴求傳達給她。” 今年6月6日至9日在歐盟27個成員國舉行的此次選舉中，將選出任期5年的720名歐洲議會議員。今年唯獨“極右旋風”愈演愈烈，歐盟認為能夠牽制這種趨勢的年輕選民參與投票變得更加重要。

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