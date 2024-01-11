“朴世莉”LPGA大賽的名稱是“珀希爾斯朴世莉錦標賽”. January. 11, 2024 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. 以韓國女子高爾夫傳奇人物朴世莉（47歲）的名字命名的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽的正式名稱被定為“珀希爾斯朴世莉錦標賽”。 LPGA巡回賽10日表示：“隨著全球投資公司珀希爾斯（Fir Hills）決定作為大賽贊助商參與其中，最終確定了大賽的名字。”該比賽是今年LPGA巡回賽的第6場比賽，將於當地時間3月21日至24日在美國加利福尼亞州洛杉磯附近的帕洛斯弗迪斯高爾夫俱樂部舉行。到去年為止，以“DIO Implant洛杉磯公開賽”為名的該大賽的總獎金也從175萬美元增加到了200萬美元（約26.4億韓元）。 擔任大賽東道主的朴世莉通過LPGA表示，“作為以我的名字命名的大賽的東道主，能夠回到LPGA巡回賽感到非常榮幸。我想把我愛的高爾夫傳給下壹代。” 在LPGA巡回賽上取得25勝，入圍世界高爾夫名人堂的朴世莉在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上，從2011年開始到2022年為止的12年間擔任了OK儲蓄銀行朴世莉邀請賽的東道主。 今年將舉行33場比賽的LPGA巡回賽上，包含球員名字的大賽包括該比賽在內只有2個。另壹個以傳奇高爾夫選手安妮卡•索倫斯坦（54歲•瑞典）的名字命名的“安妮卡蓋布裏奇賽”，該大會將於11月舉行。將於5月舉行的“瑞穗美洲公開賽”上，雖然比賽名稱中不包括球員的名字，但米歇爾•魏•韋斯特（35歲•美國•魏聖美）將擔任賽事東道主。 本賽季LPGA巡回賽將以於18日在美國佛羅裏達州奧蘭多舉行的希爾頓分時度假錦標賽拉開帷幕。

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