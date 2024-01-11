首爾中央地方法院成立全國首個“殘疾人專門法庭”. January. 11, 2024 07:46. by 金紫炫記者、張河艷記者 zion37@donga.com. 首爾中央地方法院決定在全國法院中首次新設殘疾人專門法庭和殘疾人司法支援官職務，積極支援殘疾人司法程序。這是考慮到有人指出，與審判有關或參與審判的殘疾人因無法充分得到根據殘疾類型和程度的輔助手段等而面臨困難的情況較多而采取的措施。 10日，據法律界透露，首爾中央地方法院在下個月法院定期人事變動之前，決定在刑事法庭新設殘疾人專門法庭。殘疾人專門法庭將主要負責刑事案件被告人或受害者等事件相關人士為殘疾人的案件。現有的刑事法庭在審理性犯罪、外國人、腐敗案件等時也運營專門法庭，但設立專門針對殘疾人的法庭，首爾中央地方法院尚屬首次。 殘疾人專門法庭將負責向殘疾人案件相關人士提供盲文文件和手語翻譯等，以便能夠輕松參與審判程序。首先，計劃只示範運營首爾中央地方法院管轄的案件，如果運營成果積極，還將討論擴大到全國法院的方案。 首爾中央地方法院在本月初的職員定期人事變動中，在全國法院首次新設“殘疾人司法支援官”職務，並安排了2名法院職員。他們被安排在綜合信訪室和刑事受理室等信訪人經常訪問的部門，在現場幫助殘疾人的司法程序。為了防止殘疾人在審判過程中不理解內容或移動時遇到困難，還起到了提供助聽器、讀書擴大器、輪椅等的作用。在審判過程中，積極向法庭提出建議，以便向殘疾人提供手語翻譯等也是他們的職責。 首爾中央地方法院之所以如此積極支援殘疾人司法，是因為隨著殘疾人人口每年持續增加，接受審判或尋訪法院的殘疾人正在增加。據保健福利部透露，以2022年為準，登記殘疾人人數約為265萬人，占國內人口的5.2%。也就是說，每100人中就有5人是殘疾人，但此前法院沒有專門負責殘疾人的法庭。 特別是盲人金東賢法官（42歲•律師考試第4屆）去年被分配到首爾中央地方法院後，法院內部認為應該增加對殘疾人的司法支援。首爾中央地方法院相關人士解釋說：“根據憲法第27條規定的‘接受審判的權利’，法院支持殘疾人與非殘疾人同等參與司法程序。”

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