朝鮮外交官等高層“脫北者”去年有10人左右進入韓國. January. 11, 2024 07:46. by 申晋宇, 申圭鎭 niceshin@donga.com,newjin@donga.com. 據悉，去年來到韓國的朝鮮高層“脫北者”有10名左右。海外貿易代表部代表級、高級別外交官等接連逃亡。分析認為，在因國際上加強對朝制裁而面臨經濟困難的朝鮮，精英階層發生了很大的動搖。據悉，隨著朝鮮精英層不斷流失，朝鮮當局去年底對駐外公館進行了大規模檢查。 多名政府高層消息人士10日表示：“沒有直接從平壤等朝鮮來的，大部分都是滯留海外後來到韓國的。”他們表示：“與新冠疫情之前相比，也是罕見地多。去年下半年（脫北者）更多。預計今年高層脫北者還會增加。” 韓國情報當局認為，在國際上對朝鮮制裁下，在解除對新冠疫情的封鎖後，以在海外工作的精英階層為對象要求賺取外匯的敦促更加嚴重，無法承受的高層人士紛紛離開出走。朝鮮最近召回海外工作人員或因財政困難而關閉部分駐外使領館的動向等，很有可能對他們的出走產生了影響。 在這種情況下，朝鮮國務委員長金正恩8日和9日在視察重要軍需工廠時主張：“大韓民國那幫家夥是我們的主要敵人。如果有機會，將毫不猶豫地動員手中的壹切手段和力量，將大韓民國完全夷為平地。”這是金正恩首次把韓國稱為“主要敵人”。

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