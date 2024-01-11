“非好感政治”的代價，最終由國民來承擔. January. 11, 2024 07:45. . 歷屆政府在青瓦臺、總統室工作過的人經常說：“在選舉即將到來之際，政府和執政黨能使用的籌碼太多了。”距離第22屆議會選舉還有3個月之際，尹錫悅政府似乎想確認這些話，連日來不斷打出大型政策牌。 尹錫悅總統2日在韓國交易所開盤儀式上表示，“將推進廢除金融投資所得稅”，針對1400萬股票投資者打出了驚喜牌。幾天後，為了降低退休老人等健康保險地區投保者的保險費，又宣布了取消汽車附加保險費、減輕向家庭征收保險費的對策。據悉，政府正在推進將少交增值稅的小規模企業範圍從年銷售額8000萬韓元擴大到1億韓元左右的方案。 在重大選舉即將到來之際，韓國國民已經習慣了政府以“民生對策”的名義出臺善心政策。4年多前，文在寅政府在4·15議會選舉前幾天表示：“這是為了應對損失尚未明朗的新冠疫情”，決定發放史無前例的全體國民災難補貼。以四口之家為基準每家拿到的100萬韓元“好久沒吃韓牛了”的人層出不窮。雖然有人批評這是“膠鞋選舉”的再現，但執政黨壓倒性的大勝帶來的效果是明確的。 文在寅政府的災難補貼和尹政府民生對策系列在直接發放現金還是減少稅金等負擔方面存在差異。從經濟邏輯來看，相比增加國家債務、發放引發通貨膨脹的現金，保守地運營財政、減少稅金更好。但這並不意味著匆忙制定的政策沒有副作用。廢除大選公約中沒有的金投稅、擴大簡易課稅對象等動搖了“有收入的地方就有稅金”的稅政基本原則，從長遠來看會對國家生計產生負面影響。地區投保者健康保險費下調將加大今後全體投保者上調保險費的壓力。 除了未能擺脫30%的總統低支持率外，連相關部門的部長都難以解釋，為何要要行同不識地推進難以邏輯說明、口舌打結的政策。被稱為“史上最惡劣的非好感選舉”的上屆大選的後遺癥壹直延續到了此次議會選舉。如果在此期間總統切實提高好感度，支持率超過50%，那麽有必要出臺像現在這樣有可能產生副作用的臨時政策嗎?至少降低百分之幾支持率的“金建希風險”也成為了政府政策的負擔。 4年前的情況也半斤八兩。由於文在寅政府在任期初強行上調最低工資，個體戶的痛苦越來越大，工作崗位急劇減少。從選舉前壹年開始，房價、全租房價格暴漲，再加上新冠疫情初期應對的失敗，對政權的非好感達到了極點。最終，發放災難補貼，任期內增加了400萬億韓元以上的國債和通貨膨脹，副作用至今仍然存在。上次大選的其他主角共同民主黨代表李在明以基本收入等果斷的發錢承諾，克服了較高的厭惡度。釜山兇器襲擊後，由於被送往首爾的令人費解的過程，釜山地區的好感度有所下降，不知為了克服這壹局面，又會拿出什麽樣的籌碼? 實現大改革的美國羅斯福、肯尼迪、裏根總統拋開政黨、理念，個人好感度高是其優點。因為有平時積累的“好感分數”，所以可以說服政治、經濟、社會改革的必要性，要求國民忍耐。韓國國民何時才能看到堂堂正正地要求國民分擔改革的痛苦的“好感政治家”呢？

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