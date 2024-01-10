首艘民間登月飛船因燃料泄漏面臨墜落危機. January. 10, 2024 08:02. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 從美國發射的首艘民間登月飛船“遊隼”因技術缺陷陷入了擱淺的危機。當初報告的太陽能電池板不向太陽方向轉動的問題雖然得到了解決，又面臨燃料泄漏這壹更大的問題。 當地時間8日發射“遊隼”的美國民間宇宙企業“航天機器人”在社交媒體X（舊推特）上表示，燃料泄漏仍在持續，正在努力防止無法控制的墜落。推文說，現在的目標不是登月，而是“在遊隼失去電力之前，盡可能接近月球”。 這意味著登陸月球的可能性變小了。“遊隼”當天淩晨2時18分發射升空，目標是2月23日在月球北緯35度附近的“粘性海”著陸。據航天機器人透露，燃料損失是由推進器系統的問題引起的。目前，以燃料消費量為準的姿勢控制系統推進器可以運行40小時左右。 如果“遊隼”成功登月，將是繼1972年“阿波羅17”號之後時隔52年再次登月，並計劃創下民間首次登月的紀錄，但發射7個小時後就報告了缺陷。美國《紐約時報》指出：“（此次事故）對美國航天局試圖依靠民間企業，特別是小規模創業企業探測月球的戰略提出了疑問。”路透社報道說，美國航天局計劃推遲今後的探測任務。

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