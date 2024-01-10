中國“回歸CES”……1100家公司上演“技術人海戰術”. January. 10, 2024 08:01. by 拉斯維加斯=卞鐘國記者 bjk@donga.com. 當地時間9日在美國拉斯維加斯開幕的世界最大的信息技術（IT）•家電博覽會“CES 2024”上，中國企業將大舉回歸。這是為了在美中關系緊張的情況下尋找全球市場出路。 1100多家中國企業參加了CES 2024。與500多家企業參與的去年CES相比，企業數量增加了壹倍以上。中國企業數超過CES 2024全體參展企業（4314家）的四分之壹。不僅是電子產品，飛行車、智能手機、移動出行等參加領域也多種多樣。 受到美國政府各種限制的華為、小米、阿裏巴巴、中國國營企業等沒有露面。但是，與海信、TCL、開發視頻平臺“抖音”的字節跳動等大型企業壹起，數百家創業企業來到了CES。 韓國將有760家企業參加CES，這是有史以來規模最大的。這是繼中國和美國之後的第3大規模。日本今年只有70多家企業參與，除了索尼和松下之，大部分都是創業企業。 業界相關人士表示：“想要維持技術主導權的韓國、想要超越韓國的中國、想要守護過去自尊心的日本等亞洲三國的技術競爭值得壹看。”

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