墨西哥人的記憶法. January. 10, 2024 08:01. . 《尋夢環遊記Coco》是壹部與墨西哥國慶日亡靈節有關的溫暖的動畫片。墨西哥人每年11月初都會在祭壇上擺放祖先的照片、他們喜歡的食物和飲料、鮮花和物品。每逢這壹天，去世的親人們的魂魄便可憑借著擺在祭壇上的照片返回現世和生者團圓。 12歲少年米格爾的家庭也是如此。家中有去世的高祖母的照片，但卻沒有高祖父的照片。因為高祖父是曾因做音樂而撇下妻子和女兒（Coco）離家出走的人。高祖母掌握了制鞋技術，代替丈夫養家，家人世世代代從事制鞋工作。壹家人對音樂懷恨在心。這就是米格爾說想唱歌時他們反對的原因。甚至奶奶聽說他要參加才藝表演時，揚言要砸碎吉他。 但是壹家人並不知道米格爾的高祖父是因為被毒死才沒能回來的。他說要回到家人身邊，同事就殺了他，搶走了他作曲的曲子，借此出了名。因此，他無辜地死去，而且沒有人記得，所以在亡靈國度裏也面臨著消失的危機。得知這些內幕的米格爾對Coco奶奶說。“如果連奶奶都忘記的話，他就會永遠消失。”沒有任何反應，他壹邊彈著吉他壹邊唱這樣的歌。“即使我離得很遠，妳也會在我心裏。請記住我，直到我把妳抱在懷裏為止。”Coco奶奶不知不覺地跟著唱歌，開始回憶起來。那是爸爸唱給她聽的歌曲。曾是家庭詛咒的音樂現在成了喚起對父親壓抑記憶的催化劑。多麽想念的父親啊。隨著記憶重現，父親也復活了。 只要我們記住，人們即使離開人世也不會消失的奇妙邏輯。我們的記憶和思念讓離開我們的人活著，無論是否屬實，都會帶來微妙的安慰。我們記得。因此存在。

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