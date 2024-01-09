雖然兩次空襲失去了5名家人，但“會繼續報道加沙慘狀”. January. 09, 2024 08:05. by 李智允記者 asap@donga.com. “雖然失去了5名家人，但我會繼續報道在加沙地區發生的事情。” 去年10月末，在與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯進行戰爭的過程中，因以色列空襲加沙地區難民村而失去了妻子、2名子女和孫子，但因立即回到現場直播而備受關註的阿拉伯地區最大報道頻道“半島電視臺”加沙地區分局局長瓦埃爾•阿爾-達赫杜赫（54歲）7日又失去了在同壹公司擔任攝影記者的長子哈姆紮（28歲）。這已經是他在這次戰爭中失去的第5名家人。達赫杜赫分局長在同壹天舉行的哈姆紮葬禮上也像平時壹樣穿著寫有“媒體（press）”字樣的藍色防彈背心出現，讓人倍感惋惜。 半島電視臺當天表示，哈姆紮在加沙地區南部最大城市汗尤尼斯乘坐轎車前往附近難民營采訪的過程中，遭到以色列的空襲，當場死亡。除哈姆紮外，同車的1名同事也死亡，3人受傷。該車輛的頂棚和引擎蓋全部消失，可以推測出空襲當時的慘狀。 達赫杜赫分局長和夫人育有8個子女。既是長子又是媒體界後輩的哈姆紮對弟弟們來說是堅實的支柱，也是有1歲兒子的父親。在哈姆紮的葬禮上，妹妹們倒在屍體上哭泣。 她們高聲吶喊：“現在我們只剩下爸爸了。” 達赫杜赫分局長也在去年12月的采訪中因空襲而受傷。當天他也是右手戴著護具，緊握著冷冰冰的長子的手。長子的葬禮結束後，他憤怒地說：“請看壹下在加沙地區的平民和新聞工作者身上發生的事情。這裏沒有正義。” “國際新聞工作者保護委員會（CPJ）”表示，自去年10月以色列與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯爆發戰爭後，截至本月4日，至少有77名新聞工作者犧牲。CPJ敦促“對哈姆紮事件進行獨立調查”。

한국어