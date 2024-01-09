韓國軍方：“9·19協議韓朝緩沖區不復存在”. January. 09, 2024 08:04. by 孫孝周記者、尹相虎 軍事記者 hjson@donga.com，ysh1005@donga.com. 韓國軍方8日斷然表示，根據2018年“9·19南北軍事協議”在地面、海上停止敵對行動的區域（緩沖區域）不復存在。此前，朝鮮在非軍事區內京義線陸路埋設了大量地雷，並重新武裝最前方監視哨所等，不斷發起將大部分協議條款變成廢紙的挑釁。特別是朝鮮從5日起連續三天在西部海域停止敵對行為的區域內集中發射海岸炮後，韓國軍隊采取了超強應對。至此，《9·19共同文件》所規定的停止地上、海上南北敵對行為的區域將消失。 韓國軍聯合參謀本部公報室長李成俊（音）8日通過新聞發布會表示：“朝鮮3600多次違反9·19軍事協議，還連續3天在西部海域進行炮兵射擊，因此不再存在停止敵對行動的區域。”聯參本部表示：“韓國軍方也將在原先的海上、地面停止敵對行為區域正常實施射擊、訓練等。” 此前，在朝鮮宣布全面廢除9·19協議壹個多月後，韓國軍方也開始采取無效化措施相回應，預計不久後陸海空停止敵對行為區域將同時重啟演習。在陸地上，在5公裏軍事分界線內設定目標後，將動員K-9自行火炮等炮兵戰鬥力進行大規模火力訓練。有觀察人士認為，海上機動演習等不久後將在西部海域開始。

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