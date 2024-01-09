30家不良輿論調查企業被取消註冊……應進壹步加強對“臨時摊位”的監督. January. 09, 2024 08:03. . 中央選舉管理委員會決定取消在選舉管理委員會下屬的中央選舉輿論調查審議委員會登記的88家選舉輿論調查企業中的30家的資格。這是因為，專業分析人員只有壹兩人，全職職員也只有5名，調查可信度受到質疑。被取消登記的30家企業，不能提出“贊成或反對總統國政和支持政黨”這兩個問題，也不能通過媒體進行公布。除了選管委的措施之外，朝野兩黨昨天在法制司法委員會上處理了公職選舉法修改案，其內容為，為阻止不具備基本條件的輿論調查，公開不遵守科學方法論的企業名稱。 面對4月議會選舉，擴大不合格企業的清退幅度，是在幫助選民做出選擇。調查質量差的幾個政治輿論調查很有可能歪曲選舉輿論。去年有2處被刑事告發，3處被處以1000萬韓元以上的罰款。即使不是這樣的非法行為，各調查機關也經常出現結果參差不齊的情況。可能有專業程度的差異，也有可能是特定政黨、總統室出身或政派性很強的人物介入而產生了偏向。對於讀者來說，只看報道很難分辨是不是科學輿論調查，從這壹點來看，這是重大的民心歪曲。 隨著此次清退，輿審委註冊企業的分析人員從平均1.7名增加到了3.4名，但難以認為已經足夠。剩下的58家企業中也有相對較小的企業。為了降低調查成本，仍有壹些地方只采用機械式自動語音識別（ARS）電話，而不是由電話員直接通話。如果不是電話員，而是機械式的自動語音打來電話，應答率更低。專家指出，回答率越低，政治積極分子的回答比重就越高，就會出現過分代表。另外，3家通信公司還存在不購買地區、性別、年齡與實際相同反映的安心號碼的調查。選管委應該支付適當費用進行監督，以便增加統計上更有意義的調查。 面對4月議會選舉，沒有必要強調高品質輿論調查的重要性。不僅是議會選舉的投票，兩大政黨進行選區競選時，輿論調查比重也高達50%。因此，有必要采取措施，在各個選區阻止閃亮登場卻在競選後消失的“臨時摊位”式企業介入議會選舉。考慮到輿論調查結果對選舉的影響比實際輿論更大的現實，應該比現在更為加強監督強度。

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