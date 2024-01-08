日本地震發生124小時後……九旬老奶奶“奇跡般生還”. January. 08, 2024 07:58. by 東京=常駐記者 李尚勛 sanghun@donga.com. “媽媽，加油！”“您真棒！” 6日晚8時20分左右，日本石川縣珠洲市。救援隊向因1日能登半島強震倒塌的兩層房屋裏90多歲的老奶奶大聲搭話。壹動不動的奶奶手裏漸漸熱乎，也能感覺到脈搏跳動了。當時距離發現後開始營救已經過了3個多小時，距離地震發生已經過了124個小時。 “ABC（氣道、呼吸、血液循環）OK。開始移送。” 救援隊醫生發出終於確保奶奶呼吸等的信號後，被毯子蓋上的奶奶被擔架緊急送往醫院。據悉，老奶奶被發現時也能進行壹些溝通，7日上午恢復到了可以輕松對話的程度。日本首相岸田文雄感謝道：“在惡劣的情況下看到了希望之光。向不放棄、堅持不懈地進行救援活動的所有人表示敬意。” 在災難現場，生死交錯的“黃金時間”壹般以72小時為界限。124小時後獲救的老奶奶的事例近乎奇跡。日本警視廳相關人士表示：“雖然進行了很長時間的救援活動，但這樣的經歷還是第壹次。”當時在同壹所房子裏發現的壹名40多歲女性處於心肺停止狀態。 救援隊在救援奶奶時最擔心的是發生“擠壓綜合癥”。長時間被沈重物體壓住的人，在突然清除壓迫物體的瞬間，毒素會通過血液擴散，嚴重時會導致死亡。因此，救援隊細致地調整了營救速度，同時進行了醫療處理。 據統計，截至7日下午2時，能登半島強震死亡人數為128人。這是繼2016年熊本地震（276人死亡）後，時隔8年因地震死亡人數首次超過100人。失聯人員還有222名，因此傷亡人數很有可能進壹步增加。再加上地震災害嚴重的能登半島的的輪島市和珠洲等地7日全天降雪，氣溫也降至零下，救援隊面臨更大的困難。據日本氣象廳預報，截止到8日，該地區將出現最大降雪量達60厘米的暴雪。

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