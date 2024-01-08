韓裔導演作品《Fast Lives》獲得英國奧斯卡獎6項提名. January. 08, 2024 07:58. by 柳原模 onemore@donga.com. 韓裔加拿大人席琳•宋導演的電影《過往人生Past Lives》入圍英國奧斯卡獎6個部門的提名名單。英國電影電視藝術學院（BAFTA）5日（當地時間）公布了英國奧斯卡獎初選提名名單（長名單）。《過往人生》入圍最佳影片獎、最佳外語片獎、最佳原創劇本獎、最佳導演獎、最佳男主角獎、最佳女主角獎等6個部門的提名名單。英國奧斯卡獎最終候選名單將於18日公布，頒獎典禮將於下月18日舉行。 該片講述了小學時期的青梅竹馬時隔20多年在美國紐約重逢的故事。該片是以12歲從韓國移居加拿大的宋導演的親身經歷為基礎創作的。影片去年在美國聖丹斯電影節上首次公開並受到好評後，被邀請參加德國柏林國際電影節主競賽單元。去年11月在紐約舉行的獨立電影•電視劇獎“哥譚獎”上，該片獲得了最佳影片獎。韓裔美國演員格蕾塔•李和韓國演員劉臺午擔任主演。 美國《紐約時報》（NYT）電影評論家艾莉莎•威爾金森5日（當地時間）將劉臺午選為第96屆奧斯卡金像獎最佳男配角候選人。她還推薦《過往人生》為最佳影片獎候選作品。第96屆奧斯卡金像獎最終候選名單將於23日公布，頒獎典禮將於3月10日在美國洛杉磯杜比劇院舉行。

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