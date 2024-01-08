需要實力的執政第三年…秘書室長，應該擴大“人才庫”. January. 08, 2024 07:58. . “看不到國政的‘大設計師’。” 曾擔任前總統金大中秘書室長的國民之黨前代表（黨首）朴智元在2017年文在寅政府上臺後，對內閣候選人的“廢除五大人事原則”爭議爆發時，曾對記者說過這樣的話。也就是說，看不到能夠大張旗鼓地推進國政和人事安排的人物。這既是對第三黨的批評，也是對國政方向的忠告。 批評前政府是“利權、理念幫派卡特爾”、迎來執政第三年的尹錫悅政府人事的大設計是什麽？看著去年持續的總統室調整、內閣改組、政府主要人事安排，以及打開議會選舉用政策包袱，記者出現了這樣的疑問。 尹總統去年多次表示：“不會有人為的、轉變局面的內閣改組。”這句話刻畫出了總統堅持國政連續性和信任壹次的人就用到底的“韌勁”。相反，與對人事需求和國民輿論反應靈敏的“反應性”、獎罰分明的“責任性”，走的是不同的軌道。總統在國務會議上駁斥改組內閣的傳聞後，幾名焦急的官員要求將名字從報道中刪除，過了很久才退出。搞砸新萬金童子軍大會風波的核心人物——女性家族部長官仍然堅守崗位。企劃財政部出身人士大舉進入保健福利部部長、國務調整室長、主要外廳長各處。有人說，“相似的人挑選的都是相似的人”“歷代哪裏有過這種情況?” 被壓抑的人事需求在年底爆發。先是心急的行政官們紛紛離開，隨著議會選舉局面的臨近，首席秘書、部長、次官們像退潮壹樣紛紛離開。企劃財政部出身的前產業通商資源部部長方文圭在國務調整室長任上被任命為部長後，時隔3個月再次因為議會選舉而被借用。總統秘書出身的“深得尹錫悅喜歡”的次官們也時隔5個月辭職而去。這給人壹種相比國政的連續性、更是“賭上議會選舉”的人事安排印象。 總統秘書室長金大棋的交替堪稱登峰造極。傳出更換傳聞的金大棋，在親自宣布總統政策室長李官燮人事調動28天後，宣布自己辭職後卸任。雖然執政黨內外曾預告稱，“新設政策室長不會是總統室調整的終結”，但並沒有聽到關於他退出的明確說明。 執政第三年，正是以民生實力的決壹勝負的時候。我認為，不是尹總統強調的“只考慮的政府”，“為解決問題而行動的政府”的第壹步是人才庫的多樣化。雖然有人會問，組織怎麽會被壹個人左右，但“人就是未來，就是競爭力”的新年賀詞仍然有效。清壹色檢察官和企劃財政部官員的人選不可能感動國民，也難以完全體現民心。 新任命的秘書室長是不是可以展望壹下人事秘書等新組建的人事班子以及人事推薦、考察的過程。秘書室長是可以對總統親自安排的人選提出建議、對沒有安排的人選掌握方向的人。雖然尹總統強調要打破“理念幫派卡特爾”，但如果不能用變化的人選證明第三年的實力，也許也會被人解釋為與前政府把對方視為敵人的“清算積弊”半斤八兩。

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