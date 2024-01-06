今晚，完整體的韓國隊將在亞洲杯之前進行最後的“模擬考”. January. 06, 2024 07:58. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國國家男子足球代表隊將在亞洲杯之前進行最後的模擬考試。 韓國隊將於6日晚10時在阿聯酋阿布紮比的紐約大學體育場迎戰“中東伏兵”伊拉克隊。13日在卡塔爾開幕的本屆亞洲杯上，對64年來首次挑戰冠軍的韓國隊來說，與伊拉克隊的熱身賽非常重要。韓國隊在上世紀90年代以後舉行的7次亞洲杯上，先後4次輸給中東球隊，在淘汰賽上慘遭淘汰。在之前的2019年阿聯酋亞洲杯上，韓國隊在8強賽上以0比1負於卡塔爾隊。在此次大會中，韓國隊也將在E組小組賽前二輪比賽中面對中東球隊巴林隊（15日）和約旦隊（20日）。 韓國隊應該通過與伊拉克的熱身賽，適應中東炎熱的天氣和防守粘稠的中東球隊風格。客觀戰鬥力方面，國際足聯（FIFA）排名第23位的韓國隊領先於排名第63位的伊拉克隊。在兩隊的歷史交鋒戰績方面，韓國隊也以8勝12平2負領先。在伊拉克隊中，A級賽事中攻入18球的默罕德•阿裏（巴格達警察）和攻入17球的艾曼•侯賽因（巴格達空軍）等是警戒對象。 由主教練尤爾根•克林斯曼率領的韓國隊隨著5日李剛仁（巴黎聖日耳曼隊）與球隊會合，孫興慜（托特納姆熱刺隊）、黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）、金玟哉（拜仁慕尼黑隊）等海外派和國內派26人組成了完整體。克林斯曼主教練決心繼續保持最近的上升勢頭，並奪取冠軍獎杯。韓國隊從去年9月13日與沙特阿拉伯隊的比賽（1-0勝）開始，在最近的A級比賽中取得了5連勝。在這些比賽中球隊攻入19球，未失壹球，攻守平衡非常完美。 最近表現良好的歐洲派球員在國家隊的表現也備受關註。去年12月，孫興慜在7場聯賽中攻入4球，助攻4次，成為英格蘭足球超級聯賽（EPL）本月最佳球員候選人，有望第5次獲獎。黃喜燦在英超出道後，時隔3個賽季首次在聯賽中進球上雙，狀態十分出色。李剛仁4日在法國超級杯上攻入制勝壹球，幫助球隊奪冠。金玟哉則在德甲聯賽中展示了“鐵壁防守”。 韓國隊結束與伊拉克隊的熱身賽後，將進行適應訓練，並於10日抵達決戰場卡塔爾。本屆亞洲杯將於13日以東道主卡塔爾和黎巴嫩的A組比賽為開端正式開幕。

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