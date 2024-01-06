壹名50多歲的韓國遊客在美國關島遭槍擊身亡. January. 06, 2024 07:58. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國關島發生了韓國遊客遭到強盜槍擊身亡的事件。韓國遊客首次在關島遭槍擊身亡的消息傳開後，韓人社會和遊客之間的擔憂正越來越大。 韓外交部5日表示：“訪問關島的韓國男性遊客A某前壹天遭到強盜槍擊，被緊急送往醫院，但最終不幸死亡。”當地媒體援引關島警方的話報道說，當地時間4日晚8時左右，關島杜夢灣地區Gun Beach發生槍擊事件，造成壹名50多歲的韓國男子死亡。 據外交部和關島媒體透露，死亡的A某與妻子壹起在Gun Beach附近的山坡散步時，遭到了怪漢的襲擊。據悉，歹徒搶走妻子的手提包後逃跑的過程中，向A某開槍。目前，當地警方正在追查肇事者。外交部相關人士解釋說：“事故發生後，通過當地公館（駐阿加尼亞韓國辦事處）向醫院派遣領事官員，提供領事協助。” 據悉，事故發生時，夫婦倆觀看Gun Beach的著名晚餐秀《Taotao Tasi》後，在回去的路上遭到了襲擊。據關島韓人會透露，從相關演出場到宿舍壹帶的路平時也很暗，後面有叢林，因此壹直被選為危險地區。某當地旅行社相關人士表示：“雖然不知道是否走到海邊，但如果不是坐車去的話，會黑乎乎的”，“以前不是那樣，但是最近治安變得有點危險了。” 當地僑民社會受到了沖擊。關島是代表性的家庭旅行地，也是蜜月旅行、胎教旅行地，是深受韓國人喜愛的旅遊勝地。據關島政府觀光廳透露，截至去年10月，訪問關島的韓國人達29.9585萬人，同比增加了130%。韓國人是占據關島旅遊市場壹半以上的傳統大戶。 關島韓人會認為，受新冠病毒感染癥（COVID-19）和去年臺風馬瓦爾的影響，旅遊業界停滯不前，關島內治安惡化也對此次事件產生了影響。關島韓人會會長林洪淳（音譯）表示：“槍擊事件發生後，韓人會向關島觀光廳和警察等提出建議，為防止此類事件再次發生，正在構想成立對策班。”

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