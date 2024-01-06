三星電子和特斯拉“將在CES上演示平臺合作”. January. 06, 2024 07:58. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 自去年5月三星電子會長李在镕和特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克在美國舉行會晤後，時隔8個月，三星電子和特斯拉將展開平臺合作。在半導體供應、技術交流等方面壹直保持密切關系的兩家公司的合作正擴大至消費者能夠感受到的界面。 三星電子5日表示，將於9日至12日（當地時間）在美國拉斯維加斯舉行的世界最大的信息技術（IT）•家電展示會“CES 2024”上發表與特斯拉利用“SmartThings”的合作，並演示技術。 通過此次合作，三星電子的智能家庭平臺SmartThings將連接特斯拉的電動車、太陽能板、Powerwall（家用能源儲存裝置）等，進行監控和控制。實時確認太陽能板生產的電量、Powerwall的剩余能源等，發生停電等情況時，可以使用“人工智能（AI）節約模式”，減少消費電力，增加Powerwall的使用時間。 另外，還將與特斯拉的應用程序“Storm Watch”聯動，在居住地區預告臺風、暴雪等時，可以通過三星電視或智能手機收到通知信息。計劃從今年第二季度（4~6月）開始以美國的特斯拉用戶為對象提供服務，今後將擴大到其他市場。 去年5月，李在镕會長和三星電子主要管理層在位於美國加利福尼亞州矽谷的三星電子北美半導體研究所會見了包括馬斯克CEO在內的特斯拉主要管理層。特斯拉是三星電子半導體代工（委托生產）事業的主要客戶公司之壹。 兩家公司正在進行完全自動駕駛能力（FSD）半導體的共同開發。

한국어