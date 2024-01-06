威脅是“交戰國”的朝鮮炮擊西部海域……韓國軍“以牙還牙”實施射擊訓練. January. 06, 2024 07:57. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 朝鮮5日上午向西部海域“北方界線”以北海上緩沖區集中發射了200多發炮彈。針對這壹情況，韓國軍方也於當天下午向西部海域韓方海上緩沖區內進行了炮擊。這是韓國軍隊自2018年“9·19南北軍事協議”簽署後首次向海上緩沖區發射炮彈。 韓國與朝鮮之前通過《9·19協議》將“北方界線”壹帶西部海域135公裏、東部海域80公裏區間設為緩沖區，內容還包括停止炮擊等。有評價認為，針對此次朝鮮挑釁，韓國也向緩沖區射擊，實際上已經進入了全面廢除《9·19協議》的程序。韓國政府高層官員表示：“不是單純地用語言、而是用行動來應對朝鮮。今後也會對朝鮮的挑釁采取‘以牙還牙’的成比例應對。” 韓國軍聯合參謀本部宣傳室長李成俊（音）當天下午召開緊急記者會表示：“朝鮮軍隊今天上午9點至11點左右在白翎島北方長山串、延坪島北方登山串壹帶進行了200發以上的射擊。”朝鮮軍隊發射的炮彈大部分來自海岸炮，韓國軍民沒有受到損傷。但白翎島和延坪島下達了居民躲避令，居民們緊急躲避。 韓國軍從下午3點起動員延坪島海軍陸戰隊的K-9自行火炮等，向韓方海上緩沖區域進行了炮擊。此前，朝鮮曾在2022年10月至11月先後6次在朝鮮壹側東部和西部海域的海上緩沖區內發射火箭炮、海岸炮、導彈射擊等，進行大規模挑釁。當時，韓國軍方只是通過發送有關違反軍事協議的對朝通知或發表對朝警告立場等方式進行了應對。同年11月，朝鮮發射的壹枚導彈越過東部海域“北方界線”時，韓國軍方派出戰鬥機向朝鮮公海發射了空對地導彈等3枚導彈，但韓國軍方向海上緩沖區進行射擊尚屬首次。 韓國軍方認為，朝鮮很有可能在4月議會選舉前將“新星-4”型等去年公開的新型無人機滲透到韓國壹側，實施進壹步挑釁。朝鮮不久前甚至動用混凝土對非軍事區內的監視哨所進行了完全復原，接下來有可能在這壹帶進行局部挑釁。朝鮮國務委員長金正恩去年底曾露骨地威脅：“敵人魯莽的挑釁行為隨時都有可能引發武力沖突。”

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