朝鮮發射海岸炮進行挑釁……要警惕逼迫“武力沖突”的伎倆. January. 06, 2024 07:57. . 朝鮮軍隊昨天上午在西部海域白翎島和延坪島北方壹帶發射了200多發海岸炮。朝鮮發射的炮彈雖然沒有越過“北方界線”，但根據《9·19南北軍事協議》，炮彈落在了禁止炮擊和機動訓練的海上緩沖區。去年11月宣布全面廢除《9·19共同文件》後，朝鮮大舉開放海岸炮炮口，甚至進行了實際炮擊。韓國軍方緊急疏散了延坪島和白翎島居民，並管制了部分船舶的運行。此外，位於兩個島嶼的海軍陸戰隊還出動自行火炮和坦克炮，進行了應對挑釁的海上射擊訓練。 朝鮮的西部海域海岸炮射擊，是從新年伊始就為了提升韓朝間的軍事緊張感而故意挑釁的行為。朝鮮國防委員長金正恩在去年底的勞動黨全體會議上把南北關系定性為“敵對的兩國關系”，指示“采取高壓和攻勢的超強硬應對”。他還召集軍隊主要指揮官指示說：“敵人魯莽的挑釁行為隨時都有可能引發武力沖突，要把這當作既成事實，要做好軍事應對準備。” 今後，來往於武力示威和局部挑釁之間的危險的軍事冒險活動很有可能更加猖獗。“9·19協議”被廢除後，朝鮮軍隊在非軍事區內投入了兵力和重型武器，開始恢復最前方監視哨所，最近還在象征韓朝交流與合作的京義線陸路壹帶集中埋設了地雷。繼恢復監視哨所和海岸炮射擊等陸上、海上挑釁之後，朝鮮也有可能進行空中挑釁。據悉，朝鮮最近大舉派出“新星-4”型等新型無人機在平壤上空進行利用無人機滲透韓國的演習。 根據金正恩的“強對強正面壹決勝負的對敵鬥爭原則”，朝鮮軍隊的危險性挑釁可能會使韓半島陷入壹觸即發的危機。特別是金正恩指示“把武力沖突的可能性當作既定事實”中，明顯含有在4月韓國議會選舉之前進壹步提高挑釁水平的意圖。韓國軍隊和政府必須做好充分的準備。當然要堅決應對軍事挑釁。但是，在不卷入朝鮮“對決”的情況下，也需要靈活應對危機的能力。

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