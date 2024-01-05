PSG奪得法國超級杯，李剛仁閃電破門並當選全場最佳球員. January. 05, 2024 08:22. by 金正勛記者 hun@donga.com. 李剛仁加盟巴黎聖日耳曼隊（PSG）後，首次捧起了冠軍獎杯。他率先攻入制勝壹球，帶領球隊取得勝利，還當選為全場比賽最佳球員（MVP）。 4日，在法國巴黎舉行的與圖盧茲隊的法國超級杯比賽上，李剛仁在上半場第3分鐘就攻入壹球。他接到烏斯曼•登貝萊從對方禁區左側傳到球門前的淩空傳球，左腳不停球直接射門攻破對方球門。這是李剛仁本賽季的第3粒進球，也是今年PSG的首粒進球。此前，李剛仁在法甲和歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽中各進壹球。法國國營廣播電臺RFI報道說：“李剛仁在比賽開始3分鐘後打開了得分炮，PSG此後壹直壓制著對手，完全主導了比賽進程。” PSG在上半場第44分鐘，憑借基利安•姆巴佩的追加進球，以2比0取得勝利，在本項賽事中第12次登上冠軍寶座。僅在上半場就攻入2球獲勝的PSG隊主教練路易斯•恩裏克表示：“今天上半場是我在這裏度過的最棒的45分鐘。”1995年創立的法國超級杯是上賽季法甲聯賽和法國杯冠軍單場決勝負的賽事，PSG是本項賽事歷屆奪冠次數最多的球隊。PSG是上賽季的聯賽冠軍，圖盧茲則是法國杯的冠軍球隊。 憑借當天的勝利，李剛仁自去年7月穿上PSG隊服後，首次嘗到了冠軍的滋味。這是他繼效力於西甲聯賽巴倫西亞時期的2019年贏得“國王杯”之後，時隔5年獲得的職業生涯第二冠。李剛仁賽後在自己的照片墻上上傳了與PSG隊友們壹起慶祝冠軍的照片，並留言稱“這是開始2024年的更好的方法”。 法甲聯賽事務局將李剛仁選定為相當於該場比賽MVP的“MOM”。據足球統計媒體“SofaScored”透露，當天李剛仁打滿全場，傳球成功率高達96%（50次中有48次成功），再次展現了“傳球大師”的真正價值。法國媒體FootMercato在報道李剛仁的表現時表示，“作為中場出場，以出色的團隊配合攻入了進球。 通過招牌射門獲得自信的李剛仁在上半場表現出了很多可能性”，“PSG會十分想念為了參加亞洲杯而暫時離開球隊的李剛仁。” 李剛仁將於5日從法國飛往阿聯酋阿布紮比。將於12日（當地時間）開始在卡塔爾舉行的亞洲杯上出戰的韓國足球代表隊的訓練營就在此處。李剛仁是參加亞洲杯的26名國家隊隊員中最晚歸隊的球員。根據國際足聯（FIFA）制定的“國家隊征召參加A級比賽的球員”的規定，他應該在2日離開所屬球隊PSG前往阿布紮比。但是李剛仁得到指揮韓國國家足球隊的尤爾根•克林斯曼主教練的許可，得以參加4日舉行的法國超級杯比賽。

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