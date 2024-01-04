7萬多→6萬多→5萬多，首爾小學新生3年連續減少. January. 04, 2024 08:03. by 崔勛鎮記者、李素貞記者 choigiza@donga.com，sojee@donga.com. 壹項調查結果顯示，今年首爾市小學新生人數首次跌至6萬名線以下，比去年（66324名）減少10.3%。江西區開花小學和江南區首爾大青小學連續兩年新生只有十多名。 首爾市教育廳3日表示，據統計，2024學年轄區內小學入學對象包括國、公、私立在內，共有5.9492萬名。入學對象以入學前10月1日各居民中心發送的入學通知書為基準進行統計。考慮到搬家、海外滯留、代案教育等，每年實際入學學生占入學對象的九成左右。 首爾小學的入學對象在2019年為7.8118萬名，但最近5年間減少23.8%。江西區開花小學去年實際入學人數為16名，全首爾最少，今年將再次減少2人，只剩14名。 學齡人口的急劇減少趨勢是全國性現象。預計今年全國小學新生將首次下降到40萬名以下。此外，根據行政安全部居民登記人口統計，2019年新生兒只有30.2676萬名，因此2026年小學入學人數很有可能達到20萬名左右。去年新生兒比2019年減少22.3%，為23.5039萬名，創歷史最低紀錄。 專家指出，急需制定擴大小學、初中、高中綜合運營等對策。因為，如果關閉的小規模學校增加，周邊地區就會荒廢，地方就會提前消失。梨花女子大學教育學系教授鄭濟英（音）建議，“如果學校消失，地區空洞化現象將更加嚴重。在保留小學、初中、高中學制的同時，為了節約費用，有必要把綜合運營行政、設施的‘銜接學校’擴大到各地區。” 在首爾市松坡區嘗試初中、高中統合模式的日新女子中學和蠶室女子高中就是“銜接學校”的代表性事例。首爾市教育廳計劃在今年上半年（1月-6月）宣布包含全校學生數在240名以下的小學、300名以下的初高中等小規模學校的合並計劃的“適當規模學校培養政策”。

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