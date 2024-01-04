尹錫悅：“恐怖主義是自由民主之敵……祝李在明代表早日康復”. January. 04, 2024 08:02. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統3日就共同民主黨代表（黨首）李在明遭兇器襲擊事件表示：“恐怖襲擊不僅是對受害者的加害行為、犯罪行為，也是壓迫人類自由的、向往自由社會的我們所有人的敵人。”分析認為，這是將李在明遇襲事件定性為“恐怖襲擊”，並要求采取果斷的應對措施。 尹錫悅當天上午在青瓦臺迎賓館舉行的“2024年新年團拜會”開場白中表示：“今天本來要出席會議的共同民主黨代表李在明昨天遭到恐怖襲擊，目前正在接受治療。”他還說：“我們都應該團結壹心安慰受害者，以同樣的心情堅決應對。讓我們壹起祝願李代表早日康復。”據悉，前壹天總統政務首席秘書韓午燮報告計劃慰問李在明後，尹錫悅要求“好好安慰李代表”。 當天，國民力量黨緊急對策委員長韓東勛也在活動中表示：“國民力量黨不僅強烈反對所有暴力，而且都是與陣營無關、站在受害者壹邊行動的人。希望李代表早日康復。”這是韓東勛就任緊急對策委員長後，首次正式與尹錫悅見面。2019年分別擔任檢察總長和大檢察廳反腐敗、強力部長的兩人，當天以政府首腦和執政黨代表的身份壹起參加正式日程。 尹錫悅當天還說：“感謝去年壹年政界、政府、宗教界、與會所有人為建設國民幸福的國家、溫暖的社會而付出的努力。為了未來壹代的幸福和富饒的民生，我們壹起努力工作吧！” 包括國會議長金振杓、大法院院長曹喜大、憲法裁判所所長李鐘奭、國務總理韓德洙、中央選舉管理委員長盧泰嶽等5部要員在內的200多名國家主要人士參加了新年團拜會。共同民主黨和正義黨領導層全體沒有參加活動。分析認為，此舉包含了對李在明遇襲余波、總統室對總統夫人金建希涉嫌操縱德意誌汽車股價以及大莊洞開發項目“50億俱樂部”特檢（又稱雙特檢）行使否決權的方針的抗議性質。 去年參加新年團拜會的金建希當天沒有出席。

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