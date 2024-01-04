改變政治家的傷人語言，是根除恐怖活動的開始. January. 04, 2024 08:02. . 針對共同民主黨代表（黨首）李在明的政治恐怖襲擊發生後，部分極端支持層的憎惡情緒不斷高漲。部分極端油管博主（YouTuber）對李在明的遇襲瞬間和健康狀態提出了毫無根據的主張。此外，在親李在明社區，針對國民力量黨緊急對策委員長韓東勛和前共同民主黨代表李洛淵的詛咒文章接連出現。也有將恐怖襲擊的責任推卸給對方的政治家發言。 雖然此次政治恐怖襲擊有待得出調查結果，但毫無疑問，根本原因在於煽動憎惡的政治低質化。不知從何時開始，不少政界人士依靠幫派陣營的理論，說著挖苦對方的言辭，以獲得激烈支持的好處，這種壞共生已經紮根。只有程度上的差異，朝野沒有太大的區別。移動社交環境深入政治的過去10年間，這樣的現實變得更加固化。 政黨的最高委員會晨會、出演電視和廣播、大眾演講、社交媒體活動等充滿了政治語言。雖然即席發表的低劣發言也很嚴重，但現在是連讀著準備好的稿子胡言亂語或在社交媒體上發文擴散憎惡的事情，也在擴散。也幾乎沒有聽到過表示“太過分”的歉意。在這種現實中，具有扭曲政治意識的周圍人展開了兇器恐怖襲擊。現在國會議員們以“令人作嘔”或“（妳們）是犯罪政黨”之類的底層用語必須無處立足。語言的墮落甚至奪走了國會的相生和協治功能。是時候開始回到本來的位置了。 被汙染的政治語言因其刺激性而模糊了健康的判斷。反復的刺激會讓政治過度投入層尋找更強大的東西，極端的情況就會像這壹次恐怖襲擊壹樣麻痹理性。雖然單方面的、過激的社交媒體內容是首要問題，但問題的根源必須要從政治家們平時的水平上尋找。 現在必須由主導政治公論的政治家站出來了。朝野政黨領導層應該宣布停止粗言暴語，決心使用有節制的語言。應該將此承諾為黨革新的核心課題，並在4月議會選舉時接受評價。希望他們宣布，將剔除壹直以來用攻擊性來彌補民主素養和實力不足的政界人士。國會議員們要像言論自由壹樣遵守節制的義務。在選民進行選票審判並予以清退之前，政治家應該自己站出來。只有這樣，政治才能挺立，才能消滅滋生非理性恐怖的土壤。

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