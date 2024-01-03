愛爾蘭的愛之故事. January. 03, 2024 08:10. . 他是個有五個女兒的中年男人。身為煤炭配送商的他從早到晚都在工作，可以說是工作狂。但是，他去修女院送木材和煤炭的那天，他的生活遭遇了危機。年輕女子和孩子們連鞋都不穿，正在擦地板。她們的樣子慘得讓人目瞪口呆。那是包括未婚媽媽或賣淫女性在內的所謂“墮落的女人”和她們生下的孩子。修女院經營的瑪克達萊娜洗衣店由她們的勞動組成。被監禁的她們從淩晨到深夜壹直在洗臟衣服，洗去汙漬，洗去自己的罪過。他目睹的是那個現場。 他那早先去世的母親也是未婚媽媽。如果不是她服務的房東威爾遜女士的好意，他的母親也會被分類為墮落的女人，被帶到修女院，被迫贖罪。雖然不富裕，但他度過了和平的童年，像現在這樣生活也是得益於那份好意。正如妻子所說，裝作不知道修女院內發生了什麽事情，雖然對家人來說是最好的，但他想把自己得到的好意和愛施予別人。這就是他救出被困在修女院煤礦的女孩並帶她回家的原因。修女院的報復是意料之中的，會付出昂貴的代價，但他卻獲得了說不出的幸福。 愛爾蘭作家克萊爾•吉根的小說《像這樣的小事》（Small Things Like These）講述的是關於愛的故事。小說以18世紀後半期到20世紀後半期實際存在的瑪克達萊娜洗衣店為背景。現在消失在歷史中的該洗衣店，無論什麽東西都洗得很幹凈，名聲很好，但背後是女性終身被囚禁在修女院，被迫贖罪的眼淚和怨恨。但是作家的目光並不在以宗教的名義踐踏人權究竟是對是錯，而是瞄準了將自己得到的愛悄悄地施予給別人，從而獲得幸福的個人。因為作家對世界的眼光很寬廣，而且很溫暖，所以才有可能做到這壹點。

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