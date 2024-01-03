李在明遇兇器襲擊，厭惡政治引發的恐怖襲擊. January. 03, 2024 08:10. . 共同民主黨代表（黨首）李在明昨天作為新年第壹個日程訪問了釜山加德島新機場用地，結果遭到了兇器襲擊。看起來是六七十歲的嫌疑人在藍色紙王冠上寫上“我是李在明”字樣，接近他要求簽名，用刀刺傷了李在明的脖子部位。李在明在現場接受應急處理後，被送往首爾大學醫院接受治療。據悉，截至目前李在明沒有生命危險。 對現任在野黨黨首的恐怖襲擊尚屬首次。韓國也不再是政治恐怖的無風地帶。2006年，當時朴槿惠前大國家黨代表出面遊說支持首爾市長候選人吳世勛，結果遭到小刀襲擊，至今臉上還留有10厘米左右的手術痕跡。2022年，時任民主黨代表宋永吉在李在明總統候選人競選過程中，被鈍器擊中頭部。如果包括即便不是刀或鈍器的拳頭相向或扔砸雞蛋等，頻率也會更高。這無疑是對民主政治的嚴重威脅。 據悉，嫌疑人是居住在忠南的六旬男子，但犯罪動機尚未得到確認。毋庸贅言，要徹底查明犯罪動機和幕後主使，進行嚴懲。不過，必須毫無預判地進行調查。雖然對朴槿惠行兇的恐怖分子正如預想的那樣，是對大國家黨持敵對態度的人，但宋永吉遭遇的恐怖分子卻意外地是主張“終戰宣言”的極左油管博主。 兩人都沒有幕後黑手。 如果有幕後主使，那就真的是非常嚴重的事情。即使沒有幕後主使，也暴露出厭惡情緒擴散到無法控制的程度，同樣情形嚴重。隨著韓國“自下而上的政治”的活躍，政治對立反而超越矛盾、走向厭惡的傾向越來越強。在當今的政治家中，似乎也有不少人根本不知道調解矛盾並實現統合是政治的課題。他們不是在說服支持者，而是在迎合他們，帶頭制造厭惡情緒。 不管平時怎麽樣，新年都會互相說吉利話。但尹錫悅總統和李在明代表從新年賀詞開始就非常尖銳。尹總統表示：“壹定要打破以自己的利益和理念為基礎的幫派卡特爾”，李代表說：“用刀殺人和以錯誤的統治殺人沒有區別”。隨著議會選舉的臨近，政治矛盾只會激化。新年伊始發生的恐怖襲擊事件，無論朝野黨派，都應該成為阻止厭惡政治的契機。

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