去年12月對美出口額達113億美元……20年來首次超過中國. January. 02, 2024 07:56. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 時隔20年，美國再次成為韓國最大的出口國。對美出口連續5個月增加，單月出口規模更是歷史上首次超過110億美元（約14.3萬億韓元）大關。相反，對華出口萎縮，去年對華貿易收支31年來首次出現逆差。 據產業通商資源部1日發布的《2023年12月及全年進出口動向》顯示，去年12月以美國為對象的出口額比1年前增加20.8%，達到112.9億美元，超過了中國（108.7億美元）。自2003年6月以來，時隔20年零6個月，對美出口再次超過對華出口。 對美出口得益於汽車、通用機械等出口的增加，連續3個月保持了兩位數的增長。繼去年10月同比增加17.2%之後，11月為24.7%，12月為20.8%，呈現出較高的增長趨勢。去年11月對美出口額為109.5億美元，創下單月歷史最高業績，但僅過壹個月就刷新了紀錄。 相反，去年12月對華出口額為108.7億美元，同比減少了2.9%。去年1月，對華出口同比減少31.1%，全年保持減少趨勢。下半年（7~12月）半導體出口小幅增加，出口額連續5個月超過100億美元，呈現恢復趨勢，但去年全年虧損180億美元。這是韓國自1992年韓中建交以來31年來首次在與中國的貿易中出現逆差。

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