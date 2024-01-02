議會選舉100天前，尹錫悅要求“必須打破利權、理念幫派卡特爾”. January. 02, 2024 07:56. by 張寬錫, 崔惠? jks@donga.com,herstory@donga.com. 尹錫悅總統（照片）在1月1日的新年賀詞中表示：“壹定要打破以自己的利益和理念為基礎的幫派卡特爾。如果不與腐敗的幫派卡特爾作鬥爭，就不可能進行真正的為國民的改革。”去年10月首爾市江西區區長補缺選舉慘敗後，尹錫悅壹直克制提及“理念”，但在執政第三年的第壹天再次提出“理念卡特爾”話題，被分析認為是在4月議會選舉100天前，針對在野黨強調“審判86（80年代學號、60年代出生）運動圈”論。有分析認為，繼在擔任法務部長時正面瞄準“這個國家真正的既得權卡特爾是運動圈”的國民力量黨緊急對策委員長韓東勛瞄準86集團後，執政黨和政府為了把在野黨就議會選舉提出的“審判政權”論轉變為“清算運動圈利權卡特爾”的格局，進入了全力戰。 尹總統在當天直播的新年賀詞中強調：“政府上臺後，壹貫革除非法使用利權卡特爾、非法使用政府補貼、壟斷特定產業的弊端等不正當和非法行為。今年在擴大國民自由、增進厚生的同時，也不會停止為建設公正社會而努力。”此外，他還強調將讓所有國民享受公平的機會。 執政黨內有人指出：“文在寅政府的口號‘清除積弊’把壹個陣營視為敵人，加劇了國民分裂，因此強調‘利權、理念卡特爾’可能不利於中立層外延的擴張。”共同民主黨發言人崔瑉奭在當天的評論中主張：“這是宣布在新的壹年裏也將煽動國民矛盾和朝野政治鬥爭。如果現在真的有需要鏟除的利權卡特爾，那就是以親信檢察官為首鎮壓在野黨和媒體的尹總統和親尹錫悅卡特爾。”

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