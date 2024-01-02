隨身攜帶鋼琴的鋼琴家. January. 02, 2024 07:55. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “隨身攜帶自己的樂器是獨奏家的慣例。小提琴女皇安妮•索菲•穆特不也隨身攜帶斯特拉迪瓦裏小提琴嗎？” 1975年肖邦國際鋼琴比賽冠軍、波蘭鋼琴家克裏斯蒂安•齊默爾曼（68歲）將於本月3、5、10日在首爾松坡區樂天音樂廳舉行第4次訪韓獨奏音樂會。 以“隨身攜帶鋼琴的鋼琴家”而聞名的他為了此次舞臺，將親自從歐洲搬來鋼琴。在2019年和2022年的訪韓演出中，他帶來了鋼琴鍵盤和機械裝置（與鍵盤相連，敲擊鋼琴弦的裝置），並安裝在演奏會場的鋼琴上。 以齊默爾曼為特征的修飾語是“完美主義者”。1999年，為迎接肖邦逝世150周年演奏肖邦第1、2號鋼琴協奏曲，他親自組織了“波蘭慶典管弦樂團”。如果在演出中懷疑是秘密錄音或試圖拍攝，就會立即中斷演奏。首次來韓演出的2003年首爾藝術殿堂音樂廳演出中，他以為舞臺天花板上的廣播用麥克風是錄音用的，想親自剪線，令相關人士大吃壹驚。 他將自己演奏的所有演出場的音響特性輸入電腦，事先調整鋼琴。為了保持最佳狀態，演奏每年限制在15場以下。親自攜帶鋼琴，如果條件不允許，就搬運鍵盤和機械裝置。這與前輩鋼琴家意大利的阿圖羅•貝內德蒂•米開朗基利（1920~1995年）也很相似。不同之處在於，青年時期曾參與制作鋼琴配件的齊默爾曼會親自拿著調整工具對鋼琴進行細節調整。 從細膩的印象到頻繁的感冒等呼吸器官出現問題，齊默爾曼讓人聯想到同是波蘭出身的大作曲家肖邦，此次公演的第壹部分他將以4首夜曲和2號奏鳴曲等肖邦歌曲裝飾。第二部分將演奏德彪西的《版畫》和波蘭作曲家席曼諾夫斯基的《波蘭主題變奏曲》。他曾憑借《席曼諾夫斯基鋼琴作品集》在2023年獲得留聲機大獎鋼琴部門獎。 齊默爾曼在波蘭卡托維采音樂學院練習鋼琴。肖邦國際鋼琴比賽奪冠後，作為世界鋼琴界最大的希望之星，他加入德意誌留聲機公司（DG），與赫伯特•馮•卡拉揚指揮的柏林愛樂樂團錄制了舒曼和格裏格的鋼琴協奏曲專輯，與在藝術職業生涯和個性方面常常被拿來跟卡拉揚作比較的倫納德•伯恩斯坦指揮的維也納愛樂樂團錄制了貝多芬鋼琴協奏曲集。

한국어