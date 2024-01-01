“資產達301萬億韓元”，馬斯克成為世界首富. January. 01, 2024 08:14. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克力壓法國酩悅·軒尼詩-路易·威登集團總裁伯納德·阿諾特，成為2023年世界首富。 彭博社當地時間去年12月29日公開“世界億萬富翁指數”，並表示：“2023年世界首富是擁有2320億美元（約301萬億韓元）的特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克。”馬斯克的特斯拉股價比前壹年上漲101%，在財產增加額（954億美元）排名中位居第壹。 2022年世界首富路易·威登總裁阿諾特因名牌需求放緩及路易威登股價下跌的影響，退居第二位。其資產達1790億美元（約232萬億韓元）。亞馬遜創始人傑夫·貝索斯、微軟創始人比爾·蓋茨、前微軟首席執行官史蒂夫·鮑爾默分列第三至第五位。 世界上最富有的女性億萬富翁是法國化妝品品牌歐萊雅創始人的外孫女弗朗索瓦茲·貝當古·梅耶斯（71歲）。彭博社報道說：“歐萊雅股價創下歷史最高值，其資產比壹年前增加了40%達到1000億美元。”在整體排名中排名第12位的梅耶斯還獲得了“擁有1000億美元以上的首位女性”的頭銜。 在韓國人中，三星電子會長李在镕排在第228位，是唯壹進入500位富豪名單的韓國人。其財產為99億美元，比2022年增加了33.8億美元。最近備受矚目的人工智能用半導體企業英偉達的首席執行官詹森·黃（黃仁勛）擁有440億美元的財產，排在第28位。 據調查，日本軟銀會長孫正義去年的資產規模大幅減少。向申請破產保護的共享辦公室企業WeWork投資巨額資金的他受此影響，壹年內損失了11億美元。孫正義的資產為114億美元，排在第184位。 據彭博社報道，2023年世界500強富豪的整體凈資產比前壹年增加了1.5萬億美元（約1946萬億韓元）。彭博社解釋說：“在戰爭、高物價、經濟蕭條等惡劣條件下，得益於人工智能等尖端技術的掘起，科技企業的股價大幅上升。”

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