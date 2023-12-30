特朗普親信：“韓國的平臺限制可能導致與美國發生摩擦……是在給中國送禮物”. December. 30, 2023 07:49. by 李智允記者 asap@donga.com. 美國前總統特朗普的親信、前總統國家安全事務助理羅伯特·奧布萊恩（照片）就韓國公正交易委員會正在推進的《平臺公平競爭促進法》強烈批評說：“這對美國來說是損失，但對中國共產黨來說是禮物。”因為在韓國國內占有率較高的谷歌等美國大型信息技術企業很有可能成為該法律的限制對象，相反，抖音、阿裏巴巴等中國信息技術企業很有可能不包括在內。奧布萊恩被認為如果特朗普再次執政會出任國務卿候選人，因此有評價認為，他的發音具有相當大的分量。 奧布賴恩當地時間28日通過國會媒體《國會山》投稿稱：“尹錫悅總統和國會在強行通過法案之前，應該仔細研究對美國的關系、數字經濟等產生的第二次、第三次影響。”該法把幾家大型平臺企業規定為“支配性經營者”，禁止優待本公司服務、限制使用競爭平臺等妨礙公平競爭的行為。業界認為，不僅是美國主要的大科技企業，Naver、Kakao等也將包括在“支配性經營者”中。奧布萊恩主張，如果韓美大科技企業全部成為限制對象，只有韓國市場占有率相對較低的中國大科技企業才會漁翁得利。 他表示：“中國共產黨利用本國企業收集用戶信息等，使韓國和美國的安保處於危險之中。在這種情況下，實際上如果只針對美國企業的法案得以實施，可能會引發華盛頓和首爾間不必要的摩擦。為了維持印度太平洋的安保和經濟繁榮，韓美關系在特別重要的時刻發生這種摩擦，這壹點也令人擔憂。”

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